Heidelberg. (ani) In der Oberbad- und Mittelbadgasse sowie in der Kettengasse wurde am Wochenende ein privates Straßenfest gefeiert - mit "lauter, bassbetonter Musikbeschallung", was nicht gerade nachbarschaftsförderlich sei, wie ein Anwohner an die Redaktion schrieb. Das Ordnungsamt schrieb dem Anwohner, die Veranstaltung sei nicht genehmigt gewesen. Doch ab wann muss seitens der Stadt überhaupt eine Genehmigung erteilt werden? Aus dem Rathaus heißt es dazu: "Sofern eine Straße bzw. öffentliche Fläche über den Gemeingebrauch hinaus benutzt wird, ist die Einholung einer Sondernutzungserlaubnis erforderlich." Das gelte für ein privates Nachbarschaftsfest gleichermaßen wie für eine Veranstaltung, die öffentlich zugänglich sein solle, so ein Stadtsprecher. Eine solche Sondernutzungserlaubnis müsse man beim Bürger- und Ordnungsamt einholen. Im Rahmen dessen würden dann auch, je nach Ausgestaltung der Veranstaltung, individuelle Auflagen zum Schutz der Nachbarschaft erteilt. Daher sei es wichtig, dass im Vorfeld der Veranstaltung mit der Antragsstellung konkrete Angaben zum Vorhaben mitgeteilt würden. Auch Musikveranstaltungen auf öffentlichen Flächen seien grundsätzlich möglich - "unter Rücksichtnahme auf alle zu berücksichtigenden Belange", meint der Stadtsprecher. Wie lange Musik gespielt werden darf, werde im Einzelfall festgelegt. "In der Regel ist die Musikbeschallung aber spätestens um 22 Uhr - zur Berücksichtigung der Anwohnerinteressen auf Nachtruhe - zu beenden."

Auch die städtischen Grünflächen könnten grundsätzlich für private Feiern genutzt werden. In diesem Fall ist das Landschafts- und Forstamt gefragt, das die Nutzung im Einzelfall erlaubt. Eine gänzliche Ausnahme ist die Neckarwiese: Dort werden alle privaten Veranstaltungen abgelehnt.