Heidelberg. (pol/mare) Gleich vier betrunkene E-Scooter-Fahrer hat die Polizei bei Kontrollen in der Nacht zum Sonntag erwischt. Und zwar in einer Stunde, wie die Beamten mitteilen.

Am Samstag um 23.42 Uhr wurde eine 22-Jährige mit ihrem E-Scooter in der Kleinen Plöck kontrolliert. Der Alkoholtest ergab 0,76 Promille. Nach Mitternacht fiel den Beamten in der Römerstraße ein 34-Jähriger mit seinem E-Scooter auf. Bei ihm stellten sie einen Wert von 1,0 Promille fest.

Fast zeitgleich kontrollierte eine weitere Streife um 0.35 Uhr einen 17-Jährigen auf der Theodor-Heuss-Brücke, der ebenfalls 1,0 Promille aufwies. Zudem war der 17-Jährige nicht in Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis. Zu alledem geriet um 1 Uhr in der Berliner Straße eine 22-Jährige in eine Verkehrskontrolle. Hier ergab der Test einen Wert von 1,16 Promille.

Während der 17-Jährige einem Erziehungsberechtigten übergeben wurde, mussten die drei Anderen nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen ihren Heimweg zu Fuß fortsetzen. Alle vier Kontrollierten müssen sich nun wegen der Trunkenheit im Verkehr verantworten. Möglicherweise seien nun auch ihre Führerscheine in Gefahr, teilte die Polizei mit.