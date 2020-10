Heidelberg. (shy) Vergangene Woche hatte die RNZ berichtet, dass in den Heidelberger Hallenbäder seit Montag wieder Jahreskarten benutzt werden können, nachdem das Kassensystem technisch umgerüstet wurde und sich die Laufzeit der Karten zudem um sieben Monate verlängert. Wie eine Sprecherin der Stadtwerke nun mitteilte, sei es bei manchen Badegästen nun zu Missverständnissen hinsichtlich der Verlängerungsregeln für die Mehrfach- beziehungsweise Jahreskarten gekommen.

Ergänzend daher folgende Information: Wer am 17. März dieses Jahres – als die Bäder wegen der Coronapandemie schließen mussten – noch ungenutzte Eintritte auf einer Zehner-, 50er- oder 100er-Karte hatte, kann diese Karte nun umtauschen und erhält eine neue Karte mit der entsprechenden Anzahl von Rest-Eintritten. Die Karten sind dann drei Jahre lang gültig.

Verlängerung gilt ab letztem Gültigkeitstag der Karte

Zum 17. März noch gültige Jahreskarten können ebenfalls verlängert werden – um rund sieben Monate. Entscheidend dafür ist aber der letzte Gültigkeitstag der Jahreskarte. War eine Jahreskarte zum Beispiel am 17. März noch bis Ende April gültig, dann verlängert sich ihre Gültigkeit ab diesem Datum um die sieben Monate – also bis Ende November. Alternativ können die Jahreskarten aber auch gegen eine drei Jahre gültige 100er-Mehrfachkarte eingetauscht werden. Die Verlängerung von Einzeltickets, Zehner-Mehrfachkarten und Jahreskarten ist direkt an den Badkassen möglich. 50er- und 100er-Mehrfachkarten müssen zur Verlängerung per Post an die Bäderverwaltung geschickt werden.