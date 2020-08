Heidelberg. (mün/kaf) Nach einem Unfall am Jubiläumsplatz gegenüber der Stadthalle in Heidelberg herrschte für rund eine Stunde zwischen 9 und 10 Uhr Verkehrschaos in diesem Bereich. Wie die Polizei mitteilt, befindet sich ein Abschleppwagen auf der Anfahrt. Wegen des Unfalls kommt es zu einem langen Rückstau, der nach RNZ-Informationen derzeit bis Bergheim reicht.

Mehrere große Lkw hatten Probleme, die Unfallstelle zu passieren. Ein Sattelzug etwa musste am Abzweig der B39 vor dem Vincentius-Krankenhaus einen U-Turn machen, was zu weiteren Beeinträchtigungen führte. Gegen 10 Uhr floss der Verkehr dann langsam an der Unfallstelle vorbei ab.