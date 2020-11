Heidelberg. (pol/kaf) In einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Max-Joseph-Straße im Stadtteil Rohrbach ist am Mittwochmorgen um kurz nach 7 Uhr ein Feuer ausgebrochen. Die Berufsfeuerwehr Heidelberg konnte das Feuer schnell löschen.

Zwei Bewohner wurden mit leichten Brandverletzungen und Rauchgasvergiftungen in eine Klinik gebracht. Nach einer ersten Einschätzung ist das Zimmer unbewohnbar. Die restlichen Wohnungen des zweistöckigen Hauses sind nach ausreichender Lüftung wieder bewohnbar.

Während des Feuerwehreinsatzes war der Bereich Max-Joseph-Straße/Augustastraße/Karlsruher Straße bis gegen 8 Uhr gesperrt.

Wie die Brandermittler des Polizeireviers Heidelberg-Süd herausfanden, dürfte eine Kerze, die vergessen wurde, zu löschen, zum Brand im Zimmer geführt haben. Der Sachschaden beträgt rund 30.000 Euro.

Update: Donnerstag, 19. November 2020, 15.32 Uhr