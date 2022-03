Heidelberg. (hob) Zur Zukunft der Partnerschaft Heidelbergs mit Simferopol will sich der hiesige Freundeskreis, der nach Aussagen der Vorsitzenden Magdalena Melter derzeit rund 90 Mitglieder hat, nur schriftlich äußern. Dies ist die Stellungnahme des eingetragenen Vereins: "Aufgrund von politischen Vorgaben der Bundesregierung ist der Freundeskreis Heidelberg-Simferopol von allen staatlich unterstützten Projekten und den meisten Veranstaltungen ausgeschlossen. Die Partnerschaft und Freundschaft mit Simferopol wird allein vom Freundeskreis am Leben gehalten. Unsere Vereinsmitglieder engagieren sich in sozialen, humanitären und pädagogischen Projekten.

Zwei Lehrkräfte vom Verein unterrichten ehrenamtlich Deutsch an einer Schule und einer Universität in Simferopol. Das soziale Engagement unseres Vereins galt und gilt bis heute den ehemaligen Zwangsarbeiterinnen, die während des Zweiten Weltkriegs nach Nazi-Deutschland deportiert wurden. Ursprünglich waren es 4000, heute leben noch 130. Für diese Nazi-Opfer wurde das Heidelberg-Zentrum als Begegnungsstätte im Jahr 2000 eröffnet. In dieser Einrichtung arbeiten sie, begehen Gedenktage, feiern Geburtstage, nehmen an Schulungen zur Gesundheit und Ernährung im Alter teil. Das Zentrum ist auch Treffpunkt für Dichter, Barden und Literaten. Dort finden Deutschkurse für Kinder statt, und im Amphitheater unseres Gartens werden kulturelle Veranstaltungen organisiert. Für Besucher aus Deutschland ist das Zentrum Anlaufstelle und Ort der Begegnung.

Unsere Mitglieder reisen regelmäßig in die Partnerstadt Simferopol, um die Kontakte mit den Menschen zu pflegen. Die Vorsitzende Magdalena Melter besuchte zuletzt das Heidelberg-Zentrum zum Jahreswechsel, um mit den Simferopoler Freunden Weihnachten und Silvester zu feiern. Wir wollen uns weiterhin mit ganzer Kraft für Freundschaft und Frieden, für Austausch und Begegnungen mit den Simferopoler Freunden engagieren."