Heidelberg. (rnz/rl) Für Asphaltarbeiten auf der Kreuzung Eppelheimer Straße und Kurpfalzring wird der Bereich von Freitag bis Sonntag, 24. bis 26. August, voll gesperrt. Dies hat Auswirkungen auf die Busse der Linien 22, 34 und den Moonliner 2, die deswegen Umleitungen fahren müssen. Der Umstieg von und zu den Ersatzbussen der Linie 22 aus und in Richtung Eppelheim wird von der Haltestelle Kranichweg/Stotz zur Haltestelle Marktstraße verlegt.

Linie 22

In Richtung Pfaffengrund fahren die Busse der Linie 22 ab der Haltestelle Ärztehaus eine Umleitung über Hugo-Stotz-Straße (in der Hans-Bunte-Straße), Henkel-Teroson-Straße (Haltestelle Moonliner) und Marktstraße (Haltestelle Moonliner). Hier besteht Anschluss an die Straßenbahnlinie 22 in Richtung Bismarckplatz.

In Fahrtrichtung Eppelheim fahren die Busse der Linie 22 ab der Haltestelle Marktstraße (Haltestelle Moonliner) eine Umleitung über die Ersatzhaltestelle Hugo-Stotz-Straße (gegenüber regulärer Haltestelle) zur Hans-Bunte Straße und weiter auf dem regulären Linienweg nach Eppelheim/Schwetzingen.

Die Haltestelle Kranichweg/Stotz kann in beiden Fahrtrichtungen nicht bedient werden und entfällt.

Linie 34

In Fahrtrichtung Pfaffengrund wird die Linie 34 ab der Haltestelle Hans-Bunte-Straße über die Ersatzhaltestelle Hugo-Stotz-Straße (in der Hans-Bunte-Straße), Henkel-Teroson-Straße (Haltestelle Moonliner) und Marktstraße (Haltestelle Moonliner) zur Haltestelle Untere Rödt umgeleitet. Ab dort geht es weiter auf dem regulären Linienweg bis zur Haltestelle Im Dornbusch. Dort endet die Fahrten der Linie 34 im oben genannten Zeitraum.

In Fahrtrichtung Wieblingen/Heiligkreuzsteinach werden die Busse der Linie 34 zwischen den Haltestellen Im Dornbusch und Haltestelle Hans-Bunte Straße über die Haltestelle Marktstraße (Straßenrand) und die Ersatzhaltestelle Hugo-Stotz-Straße (gegenüber regulärer Haltestelle) umgeleitet. Ab der Haltestelle Hans-Bunte Straße geht es weiter auf dem regulären Linienweg.

Die Haltestelle Kranichweg/Stotz, Steinhofweg, Im Heimgarten, Im Schaffner, Kranichweg/Stotz und Kurpfalzring Süd können nicht angefahren werden. Ein Umstieg von und zu den Bahnen der Linie 22 besteht an der Haltestelle Marktstraße.

Moonliner 2

In Richtung Wieblingen fährt der M2 ab der Haltestelle Marktstraße eine Umleitung über die Ersatzhaltestelle Hugo-Stotz-Straße (gegenüber regulärer Haltestelle) zur Haltestelle Hans-Bunte-Straße. Ab dort verkehrt er weiter auf dem regulären Linienweg.