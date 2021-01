Von Jonas Labrenz

Heidelberg. Drei mutmaßliche Mitglieder einer international operierenden Bande müssen sich seit Donnerstag vor dem Heidelberger Landgericht verantworten. Mindestens 120 Kilogramm Marihuana sollen die Chinesen im März 2020 in Heidelberg umgeschlagen haben, so der Vorwurf der Staatsanwaltschaft. Am ersten von zehn Verhandlungstagen sagte die 23-jährige Hauptangeklagte ausführlich aus – rund fünf Stunden lang. Drei Dolmetscher übersetzten im Wechsel aus dem Chinesischen. Zur Sache selbst kam allerdings wenig – stattdessen eine ausführliche Schilderung ihrer Lebensgeschichte. 24 Zeugen sollen Licht ins Dunkel bringen, bevor Anfang Februar das Urteil gesprochen werden soll.

Sie kamen mit DHL, UPS, DPD und anderen Paketdiensten aus Spanien: Kartons mit jeweils mindestens 3950 Gramm Marihuana, so die Anklage. Die Drogen seien dann entweder in Heidelberg und Umgebung verkauft oder weiterverschickt worden. Vier Adressen in der Stadt hat die Polizei ausfindig gemacht, an die die Pakete – an unterschiedliche Namen adressiert – gegangen sein sollen. Dort soll die 23-Jährige, nachdem ihre Mitangeklagten die Pakete angenommen haben, Kontakt zu höherrangigen Bandenmitgliedern hergestellt, die Lieferung bestätigt und auch später das Geld eingenommen haben. Anfang April flog alles auf, und das Trio – zwei junge Frauen und ein 30-jähriger Mann – sitzt seitdem in Untersuchungshaft.

Zuerst spricht der 30-Jährige – und zwar über seine wechselhafte Vergangenheit: Ins Berufsleben startet er als Chauffeur, dann verkauft er Kleidung, danach als Selbstständiger Autos, schließlich Agrarprodukte. Im Anschluss wird er Teilhaber einer Tankstelle, eröffnet dann aber einen Teeladen, der ebenfalls nicht läuft und schließen muss. Ob es in China normal sei, so viele verschiedene Tätigkeiten auszuüben, wollte der Vorsitzende Richter Jochen Herkle wissen. Das sei so üblich, erklärte der junge Mann, der mit der 24-jährigen Angeklagten liiert ist.

Deutlich ausführlicher spricht die 23-jährige Angeklagte über ihr Leben. Als mit einem Jahr adoptiertes Kind und mit zwei älteren Brüdern habe sie es nicht leicht gehabt. Die Brüder hätten sie wegen ihrer schlechten Noten in der Grundschule verspottet und sogar geschlagen. Sie habe damals der Mutter mal Geld geklaut und sei dann im Schuppen gefesselt worden. Alles in allem sagt sie: "Ich war kein braves Kind." Die "schönste Zeit in meinem Leben" folgt, als sie Kosmetik an der Berufsschule lernt. Diese verlässt sie aber ohne Abschluss und verkauft anschließend Kleidung. Dabei lernt sie einen Mann kennen, der sie an die Drogen heranführt. "Ich habe es erst nicht gewollt, aber er hat mich überredet." Ihre Familie lehnt ihn ab, doch sie heiraten, und die junge Frau wird schwanger. Sie will mit Drogen nichts mehr zu tun haben, er konsumiert sie weiter – und geht fremd. Über Verwandte bekommen beide einen Job in Spanien, um dort Handys zu verkaufen.

Sie lassen das Kind bei den Eltern des Ehemanns, doch bald trennt sie sich von ihm und lernt einen Neuen kennen. Sie heiraten, die Frau wird wieder schwanger. Irgendwann trennen sie sich, der Mann nimmt den Sohn mit nach China. Auch mit dem nächsten Freund klappt es nicht, als Angestellte in einem Nagelstudio verdient sie wenig, macht bald mit Freundinnen ein eigenes Studio auf, doch auch hier gibt es Streit. Ein Freund ihres damaligen Partners holt sie schließlich nach Deutschland, nachdem sie ihn in Spanien kennengelernt und mit ihm Drogen genommen hat. "So konnte ich für kurze Zeit vergessen", sagt sie.

Nach der ausführlichen Schilderung ihrer Lebensgeschichte sagt sie über den Zeitraum, in dem die Drogenpakete angekommen sein sollen, kaum etwas. Es klingt, als habe sie nur Freunde besucht. Und dann muss Herkle sie unterbrechen – es ist schon fast Abend. Die Verhandlung geht am heutigen Freitag weiter.