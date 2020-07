Von Joris Ufer

Heidelberg. Auffällig unauffällig sind die beiden knallroten SWR3-Vans geparkt, verborgen zwischen einigen Bäumen in der hintersten Ecke des Karlsplatzes. Den meisten Fußgängern auf der Hauptstraße fallen sie überhaupt nicht auf. Bloß ein paar Besucher des benachbarten Cafés riskieren hin und wieder einen verstohlenen Blick. Diese Platzwahl ist Absicht. "Das hier ist ein Event für die Radiohörer und nicht so sehr für die Leute vor Ort", erklärt der Redakteur Nils Dampz. "Wir wollten die Leute nicht auffordern zu kommen, damit in dieser Corona-Zeit keine Menschenmenge entsteht." Die wenigen Besucher, die dennoch ihren Weg hierher finden, bekommen immerhin einen kleinen Stoffelch geschenkt.

Heidelberg ist nicht die erste Stadt, aus der das Sommerradio sendet. Am Montag hat die Crew zuerst auf einem Campingplatz in Echternacherbrück, einem kleinen Ort nahe der luxemburgischen Grenze, Station gemacht. Am Dienstag besuchten sie eine Jugendherberge. Am Mittwoch sendeten sie vom Karlsplatz.

"Wir wollen herausfinden, wie es den Gaststättenbetreibern geht und inwiefern dieser Sommerurlaub anders für die Menschen ist", berichtet Sebastian Müller. Der Moderator trägt einen Hut, kurze Hosen und sitzt barfuß in einem Liegestuhl im Schatten. Er wirkt, als würde er nicht in der Innenstadt, sondern am Strand sitzen. Spürbar gelassen versucht er, sein Publikum in Ferienstimmung zu versetzen. "Neue Normalität" ist ein Wort, das mehr als einmal fällt – und es gilt nicht nur für die Zuhörer.

Ein wenig bizarr wirkt die Szenerie nämlich schon. Rund um den Moderator sind einige auffallend leere, knallrote Liegestühle mit dem Emblem des Senders aufgereiht. Musik klingt nur leise aus einer einzelnen, kleineren Lautsprecherbox. Zwischendurch unterhält Müller seine Zuhörer mit lockeren Sprüchen, schaltet zu einer Reportage oder kündigt den nächsten Song an.

Jetzt kommt "Can’t stop the feeling" von Justin Timberlake. Kaum zu hören, außer man steht direkt am Lautsprecher. Auf einem der Vans prangt ein lässig grinsender Comic-Elch mit Sonnenbrille. Er wirkt fehl am Platz, als wolle er ein Publikum in Partystimmung versetzen, das nicht kommen wird. Dahinter fährt in kurzer Entfernung ein halb voller Sightseeing-Bus vorbei, dessen Besucher allesamt weiße Masken tragen. Auch sie scheinen die kleine Urlaubs-Oase, die die Crew um die Vans geschaffen hat, nicht zu bemerken.

Die Sendung unterwegs zu produzieren, ist eine zusätzliche Herausforderung, wie Techniker Christian Steuer berichtet. Er ist dafür zuständig, die Verbindung mit der Sendestelle in Baden-Baden zu halten und gut vorbereitet: "Man weiß nie, was einen erwartet. Deshalb habe ich immer einen Plan A, B und C." Auch für ihn ist das neu. Normalerweise entsteht die Sendung im Studio.

Sebastian Müller stellt fest:"Dieses Jahr ist einfach alles anders." Ihr Ziel sei es, zu sehen, wie die Urlaubsmetropolen von Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz ohne internationale Touristen aussehen und wie die Lage bei den vielen Menschen ist, die ihren Urlaub dieses Jahr Zuhause verbringen. "Die Stimmung ist sehr unterschiedlich", erzählt der Moderator. "Die meisten genießen ihren Urlaub trotzdem, aber wir hören häufig von Menschen, dass sie jetzt eigentlich auf Mallorca wären."

Müller setzt sich mit Körpereinsatz für das Format ein. Er selbst kampiert freiwillig in einem der Vans. Die übrige Crew bevorzugt Hotels. Während auf dem Karlsplatz die Produktion läuft, ist im restlichen Heidelberg schon seit Stunden ein Reporter unterwegs, er ist beim Hostel Lotte und dem Heidelberger Zuckerladen gewesen, auch auf der Neckarwiese, um vielleicht Abiturienten zu begegnen.

Noch bis Samstag wird das Sommerradio durch den Südwesten Deutschlands fahren, um den Vor- und Nachteilen eines Urlaubs daheim auf den Grund zu gehen. Die nächsten Stationen sind Oppenheim, Titisee-Neustadt und Kressbronn am Bodensee. Für die Ortsansässigen sind sie kaum sichtbar, aber dafür von 13 bis 16 Uhr hörbar auf SWR3.