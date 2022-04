So stellt sich der Bauherr das neue Gebäude in der Mannheimer Straße vor. Repro: RNZ

Heidelberg. (hob) Mehrmals wurde der Architektenentwurf auf Anregung des Gestaltungsbeirats und der Stadt nachgearbeitet, doch nun steht dem Bau des 13-stöckigen Wohn- und Geschäftshauses in der Mannheimer Straße 45-47, direkt am Neckar und angrenzend an den SRH-Campus, nichts mehr im Wege. Fast einstimmig, bei nur einer Enthaltung, sprach sich der Stadtentwicklungs- und Bauausschuss für das Vorhaben der Firma "Schoofs Projekt 4 GmbH & Co. KG" und die Einleitung eines Bebauungsplanverfahrens aus.

Geplant ist ein Hybridgebäude mit einem viergeschossigen Sockelbau, das neben einem Supermarkt mit bis zu 950 Quadratmeter Nutzfläche im Erdgeschoss weitere Büroflächen vorsieht. Das damit verbundene Hochhaus ist ausschließlich für studentisches Wohnen vorgesehen. Konkret rechnet der Bauträger mit 190 möblierten Miniappartements und Wohngemeinschaften für rund 200 Studierende. "In Duktus und Ausrichtung hat sich der Entwurf dem Masterplan der SRH unterworfen", berichtete Baubürgermeister Jürgen Odszuck. Gegenüber den ersten Entwürfen seien die Fassade, die Zufahrten und die Außenanlagen noch einmal umfangreich überarbeitet worden. Odszuck: "Das Gebäude selbst ist jetzt ein Gutes."

Allein die Höhe des Neubaus auf dem Gelände einer ehemaligen Gärtnerei stieß bei Teilen des Ausschusses auf Kritik. Doch Odszuck verwies darauf, dass dies dort gerechtfertigt sei. "Uns ist es wichtig, die Stadtansicht mit Neckardurchbruch und Schloss zu erhalten", betonte der Baubürgermeister. Auf Arealen, die von der Altstadt aber ein Stück weit entfernt seien, "dürfen wir aber auch ein bisschen in die Höhe gehen". Mit 13 bis 14 Stockwerken sei aber auch dort das "Ende der Fahnenstange erreicht". Und die Stadt wolle darauf achten, dass solche Hochbauten schlank bleiben. Odszuck sagte mit Blick auf das Klimagutachten: "Solche Gebäude sind wirklich strömungsrelevant."

Bei einer Infoveranstaltung im Februar hoffte der Projektleiter Sven Schemann von "Schoofs Immobilien", dass 2024 mit dem Bau begonnen werden kann. Das Dach des niedrigeren Sockelgebäudes soll begrünt werden und Platz zum Sport machen und Gärtnern bieten.