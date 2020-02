Von Holger Buchwald

Heidelberg. Darauf haben die Anwohner schon lange gewartet: Die Neue Schlossstraße wird ab Mitte Februar für Fahrzeuge mit einem Gesamtgewicht über 3,5 Tonnen gesperrt. Somit dürfen auch keine Reisebusse mehr auf direktem Weg von der Altstadt hoch zum Heidelberger Schloss fahren. Die Stadt begründet den Eingriff damit, dass sich die Tragfähigkeit der Straße verschlechtert habe. Die Einschränkungen gelten allerdings nur vorübergehend – bis die maroden Stützmauern saniert sind. Die Verkehrsschilder sollen Mitte Februar aufgestellt werden.

Für die Dauer der Bauarbeiten wird die Neue Schlossstraße im Abschnitt zwischen Schlossberg und Graimbergweg halbseitig mit Baken abgesperrt. Dadurch bleibt nur noch eine Durchfahrtsbreite von 2,20 Meter. "Aus statischen Gründen", so heißt es von der Stadt, sei dann auch das Parken in diesem Abschnitt nicht mehr möglich. Während die Busse der Linie 30, die Feuerwehr und die Müllabfuhr über die Klingenteichstraße und den Graimbergweg umgeleitet werden, gibt es für Fußgänger keine Einschnitte. Der Verkehr im Graimbergweg – eigentlich eine Einbahnstraße – wird über Ampeln geregelt, sodass er in beiden Richtungen befahren werden kann. Der gesamte andere Schwerlastverkehr – also vor allem die Touristenbusse – wird großräumig über die B 3, die L 600 und Gaiberg umgeleitet.

Wie lange die Sanierung der Stützmauern und damit auch die Sperrung andauern wird, konnte eine Stadtsprecherin auf RNZ-Anfrage noch nicht sagen. "Ich habe aber nichts davon gehört, dass die Auffahrt zum Schloss dauerhaft beschränkt werden soll", so die Sprecherin weiter. Aktuell sei dort nichts geplant.

Anwohner Peter Leinberger, der mit seiner Schlossberginitiative seit 30 Jahren für weniger Verkehr auf dem Schlossberg und einen nachhaltigen Tourismus in Heidelberg kämpft, würde das Thema gerne wieder auf die Tagesordnung bringen. Bei einem Vor-Ort-Termin mit der RNZ ging es im Mai letzten Jahres vor allem darum, dass plötzlich noch längere und schwerere Reisebusse oben am Schloss parken durften. "Die Straße hier wurde 1871 für Kutschen und ein Gewicht von maximal einer Tonne gebaut", hatte damals Anwohner Dieter Jung betont.

Ein halbes Jahr später wirbelt Leinberger für eine dauerhafte Verkehrsbeschränkung. "Oft wird ja behauptet, dass gerade gehbehinderte Schlossbesucher auf die Busse angewiesen sind", ärgert sich der Anwohner. Dabei müssten diese mit ihrem Rollator oder Rollstuhl vom Busparkplatz 40 Stufen und einen schwierigen Weg über Kopfsteinpflaster zurücklegen. Von der Bergbahnstation geht es hingegen fast ebenerdig zum Schloss. Ein weiteres Anzeichen, dass dringender Handlungsbedarf besteht, ist für Leinberger auch, dass noch andere Straßen für Schwerlastverkehr gesperrt sind. "Solch eine Situation mit möglichen Hangrutschen und maroden Stützmauern hatten wir noch nie." Leinberger: "Wir brauchen jetzt eine fundierte Diskussion."