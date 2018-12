Von Denis Schnur

Heidelberg. Das Zeltfestival an der Pädagogischen Hochschule (PH) gibt es zwar erst seit gut acht Jahren - aber in dieser Zeit hat es sich schon zu einer Tradition entwickelt. Was 2010 mit der etwas verrückten Idee dreier Studenten begann, wurde von Jahr zu Jahr immer bekannter und größer: Beim letzten Zeltfestival im Juni 2018 kamen an fünf Tagen mehr als 3000 Besucherinnen und Besucher zu den Konzerten, zum Flohmarkt, zum Public Viewing und der großen Abschlussparty. Doch die Tradition steht jetzt vor dem Aus.

Das Problem: Das Festival fand stets in und um ein großes, blaues Zirkuszelt auf dem Gelände der Neuen PH im Neuenheimer Feld statt. Doch 2019 sollen nördlich des Hochschulgebäudes die Bauarbeiten für einen Erweiterungsbau beginnen. Die Hochschule bekommt mehr Platz, das Event muss weichen.

Die meisten Besucher zieht traditionell der große Flohmarkt an, dieses Jahr dürften über 1000 Gäste dort gewesen sein. Fotos: vaf

Also suchte das ehrenamtliche Organisationsteam rund ein Jahr lang nach einer Ersatzfläche - jedoch ohne Erfolg: "Nach einer intensiven Suche und zahlreichen Gesprächen mit den zuständigen Stellen der Stadt Heidelberg konnte leider kein alternatives Gelände gefunden werden, welches die nötigen infrastrukturellen Voraussetzungen für die Veranstaltung eines Festivals hat", erklärten die Organisatoren auf ihrer Facebookseite, "daher müssen wir euch leider mitteilen, dass es auf unabsehbare Zeit kein Zeltfestival mehr an der PH geben wird." Dies gelte definitiv für das Jahr 2019. Wie es in den Jahren danach aussieht, ist noch offen.

Denn tatsächlich sind die Anforderungen an ein Festival-Areal recht hoch: Es müsste zwischen 1500 und 2200 Quadratmeter groß sein sowie über Strom- und Wasseranschlüsse sowie zwei bis drei Backstage-Räume verfügen. Dadurch gestaltet sich die Suche nach einem neuen Gelände schwierig. Aber auch das "alte" Areal, die Fläche an der Ostseite des PH-Gebäudes, auf dem das Zeltfestival schon zwischen 2010 und 2013 stattfand, steht nicht zur Verfügung. Denn laut einer Sprecherin der PH musste die mehrtägige Veranstaltung von dort überhaupt erst auf die Nordseite des Geländes umziehen, weil es am alten Standort "erhebliche Lärmbeschwerden" gegeben habe.

Und Ausweichräume - zum Beispiel im Inneren der Hochschule - waren für das Orga-Team nie eine Alternative: "Es gibt keine Möglichkeit, das Zeltfestival innerhalb von PH-Räumen stattfinden zu lassen, da es sich um ein Zeltfestival handelt und innerhalb der PH kein Zelt aufgebaut werden kann", erklärten die Studenten auf RNZ-Anfrage. Auch das Rektorat der Hochschule konnte bei der Suche offenbar nicht weiterhelfen: "Die Hochschulleitung bedauert dies und steht dem studentischen Organisationsteam auch weiterhin für Gespräche zur Verfügung", so die Pressesprecherin.

Dieses hat sich mittlerweile jedoch damit abgefunden, dass das Festival im nächsten Jahr ausfällt: "Für 2019 wurde die Suche Anfang Oktober abgebrochen", berichten sie der RNZ. "Aber für die nächsten Jahre haben wir die Hoffnung noch nicht aufgegeben."