Plakate an Bushaltestellen sollen dazu animieren, weniger Verpackungsmüll zu produzieren. Klimabürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain (2.v.l.) war bei der Vorstellung dabei. Foto: Alex

Heidelberg. (RNZ) Obst im Stoffbeutel, Seife als pure Stückware, Reis in Mehrwegverpackungen: In vielen Alltagssituationen lassen sich überflüssige Verpackungen vermeiden, die sonst Abfallmengen erhöhen und Ökosysteme belasten.

Mit einer Plakatkampagne an Bus- und Bahnhaltestellen will die Stadt Verbraucher in den kommenden Monaten dazu aufrufen, beim Einkauf Verpackungen einzusparen. Mit dem Slogan "Besser nackt als verpackt – Heidelberg kauft unverpackt!" weisen die Plakate auf Verpackungsalternativen wie Stoffbeutel, Pfandgläser, Mehrwegbehältnisse oder auch den gänzlichen Verzicht von Verpackungen hin, wenn das Produkt auch gut "nackt" transportiert werden kann.

Die Aktion ist der Abschluss eines Verpackungslabors im Rahmen des Forschungsprojekts "Innoredux". Unter dem Motto "Alles drin, wenig drum" wurden seit 1. Mai in verschiedenen Geschäften Verpackungslösungen vorgestellt und getestet – bislang mit guter Resonanz der Bevölkerung. "Hier wollen wir als Stadt mit unserer Plakatkampagne ansetzen und aufbauend auf die Aktionen des Einzelhandels den Verbraucherinnen und Verbrauchern deutlich machen, dass sie mit ihrem Verhalten wirksam Einfluss nehmen können", sagt Klimabürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain.

Im Rahmen des Forschungsprojekts "Innoredux – Plastik reduzieren" erarbeiten das Institut für ökologische Wirtschaftsforschung (IÖW) und das Institut für Energie- und Umweltforschung (Ifeu) schon seit 2019 gemeinsam mit Unternehmen und der Stadt innovative Verpackungslösungen für den Handel. Ziel ist es, den immer noch steigenden Verbrauch von Verpackungsmaterialien und insbesondere den Einsatz von Kunststoffverpackungen zu reduzieren. Verbraucher können ihre Meinung noch bis Ende August in einer Kundenumfrage unter www.plastik-reduzieren.de äußern. Die Ergebnisse werden wissenschaftlich ausgewertet.