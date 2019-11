Heidelberg. (hob) Links historische Schwarz-Weiß-Fotos, eines von 1914 als die Stadthalle ein Lazarett war und der historische Zugang zum Meriansaal mit den beiden Seitentreppen noch sehr gut zu erkennen war. Weiter hinten Aufnahmen von kaputten Lüftungsrohren und maroden Kabeln, die aus geöffneten Zwischendecken ragen. Und rechts das, worauf es ankommt: Pläne des Architekturbüros Waechter und Waechter, die den geplanten Umbau der Stadthalle zeigen. So sieht das Innenleben des Bauwagens aus, der seit dem gestrigen Freitag vor dem Haupteingang der „guten Stube“ steht.

Mathias Schiemer, Chef von Heidelberg Marketing, und Stadthallen-Leiter Oliver Wolf wollen mit dem Bauwagen zeigen, was in Sachen Stadthallensanierung geplant ist. Wenn es so weit ist, sollen dort auch die Baufortschritte im Inneren des Gebäudes dokumentiert werden. Damit reagieren die beiden aber auch auf die Kritik der „Konzertfreunde der Stadthalle“. Sie wollen zeigen, dass die Sanierung behutsam vonstatten geht und der Große Saal gerade durch die geplanten Hubböden variabel von den unterschiedlichsten Veranstaltern genutzt werden kann. „Wir haben versprochen, dass alle, die auch vor der Schließung in der Stadthalle waren, nach der Wiedereröffnung wieder reindürfen“, so Schiemer. Sei es Uschy Szott mit ihrem Jugendtanztag, die Tanzschule Nuzinger mit ihren Bällen, Perkeo mit Fastnachtsveranstaltungen oder eben der „Heidelberger Frühling“ und das Philharmonische Orchester.

Der Bauwagen ist werktags von 9 bis 17 Uhr geöffnet. Zudem wollen Schiemer und Wolf auch einige öffentliche Führungen durch die Stadthalle anbieten: am Mittwoch, 20. November, um 17.30 Uhr, am Montag, 25. November, um 18 Uhr und am Mittwoch, 27. November, um 12.30 Uhr. Für diese Führungen ist eine Anmeldung erforderlich: sekretariat@heidelberg-marketing.de. Bei Überbuchung entscheidet die Eingangszeit der Anmeldung über die Teilnahme. Bei großem Interesse werden weitere Termine angeboten.