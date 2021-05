Heidelberg (jola). Ein älteres Pärchen war auf seinem abendlichen Spaziergang in der Nähe des Kreisimpfzentrums, als es jemand ansprach: Es seien noch Impfdosen übrig, ob sie sich impfen lassen wollten? Die Herrschaften waren bereits geimpft und lehnten dankend ab, meldeten sich aber bei der RNZ und erzählten von der Begegnung mit dem Mitarbeiter des Impfzentrums. Die Stadt erklärte auf Anfrage dazu: "Das ist in der Tat einmal vorgekommen." An diesem Tag sei alles zusammengekommen: "unerwartet viele aufgezogene Spritzen und Probleme mit der Warteliste dahingehend, dass viele bereits geimpft waren, andere nicht erreicht und andere wiederum nicht in Heidelberg waren". Die Mitarbeiter hätten dann – um keinen Impfstoff zu verschwenden – kurzerhand in der Nachbarschaft gefragt. Damit sei es ihnen gelungen, die Restdosen vollständig zu verimpfen. Spaziergänger bräuchten sich allerdings keine Hoffnungen mehr machen, betont der Stadtsprecher: "Mittlerweile ist die Warteliste so umfangreich, dass dieser Fall nicht mehr eintritt. Zudem wird zum Ende eines Tages Impfstoff auch nur noch auf Zuruf aufgezogen."

Eine andere Leserin berichtet von ihren fruchtlosen Versuchen, einen Termin im Zentralen Impfzentrum in Patrick-Henry-Village zu bekommen. Sie selbst sei bald 70 und impfberechtigt. Ihre ebenfalls impfberechtigte, aber jüngere Schwester habe sich abends spontan im Impfzentrum impfen lassen können, und ein Bekannter habe es auch so gemacht. "Mich fuchst das so", erklärt die 68-Jährige gegenüber der RNZ. Sie würde jeden Impfstoff nehmen, komme aber bei der Terminvergabe nicht durch: "Man kommt sich veräppelt vor", sagt sie. Das Gesundheitsamt, das das Zentrale Impfzentrum im Auftrag des Landes betreut, äußerte sich auf RNZ-Anfrage wortkarg zu den geschilderten Spontanimpfungen: "Bitte haben Sie Verständnis, dass wir ohne detaillierte Informationen beziehungsweise aus Datenschutzgründen zu Ihrer Anfrage keine Stellung nehmen können." Man könne im Impfzentrum "auf ein strukturiertes und abgestimmtes Verfahren zurückgreifen, sofern Impfstoff übrig bleibt. Hierzu arbeiten wir unter anderem mit Erreichbarkeitslisten impfberechtigter Personen."