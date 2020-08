Heidelberg. (bec) Dass auf der Posseltslust einmal ein englisches Radargerät installiert war, könnte man für einen Aprilscherz halten oder für einen Beitrag zu "Vorsicht Kamera!" Stimmt aber. Auf dem Kohlhof lief im Zweiten Weltkrieg ein geheimes Rüstungsprojekt: Getestet wurde eine eisenoxidhaltige Kunststoffummantelung, die deutsche U-Boote für das englische Radar unsichtbar machen sollte. Von der Anhöhe, wahrscheinlich vom Türmchen, "schaute" das Radargerät in Richtung Tal, wo Teile eines U-Boots mit der "Tarnkappen"-Beschichtung aufgebaut waren. Dieser Anstrich wurde in Ludwigshafen in der BASF (damals "IG Farben") entwickelt. Unter dem Codenamen "Schwarzes U-Boot" lief das Projekt, Arbeitstitel: "Schornsteinfeger". Das fand Georg Stein heraus, der selbst auf dem Kohlhof wohnt. Der Leiter des Palmyra-Verlags recherchierte im BASF-Archiv und führte ein Interview mit Helmut Krauch, dessen Vater an dem Projekt beteiligt gewesen war.

Dabei war das "Aussichts-Thürmchen und Lusthäuschen" zwischen Königstuhl und Drei Eichen eigentlich für "Erholung, Zerstreuung und für heitere Gesellschaft" errichtet worden. Der geachtete Stadtrat und Professor der Pharmazie Dr. Louis Posselt (1817-1880) hatte in seinem Testament die Mittel zur Verfügung gestellt, weil "jeder Heidelberger etwas zur Entwicklung, zum Gedeihen seiner Vaterstadt beitragen sollte". Auch wollte er das Andenken an seine Familie erhalten. Ein Jahr nach dem Tod des Stifters (er ist auf dem Bergfriedhof begraben) wurde das Schlösschen der Öffentlichkeit übergeben – unter "Kanonendonner", wie die Zeitung berichtete. Im Stil der Neorenaissance ist es gestaltet, aber auch die Burgenromantik hat Pate gestanden, das verraten die "Schlüssellochschießscharten" in den Brüstungen. Errichtet wurde es an dem Platz, wo zuvor einmal ein Luftkurort und der Endpunkt der Bergbahn projektiert gewesen waren.

Weil das Schlösschen in die Jahre gekommen war, wurde es 2009 saniert. Zu der ursprünglichen Anlage hatten auch ein kleiner Park mit einer Fontäne, Grotte und einem kleinen Teich gehört. Bei der Renovierung begab man sich – wenn auch vergeblich – auf die Suche, wo das Wasser hergeleitet worden war. Ein Wünschelrutengänger spürte wohl Wasseradern auf, Wasserleitungen wurden aber nicht gefunden.

Wer für ein paar Stunden Urlaub von der Stadt machen will, findet hier oben am Rande des Kohlhofs ein reizvolles Ziel. Besonders an heißen Hochsommertagen lässt es sich hier aushalten, denn am Waldrand geht meist ein Lüftchen. Auf die "freie Aussicht auf das Hinterland" von den Zinnen des Türmchens müssen die Besucher derzeit coronabedingt verzichten: Der Aufstieg ist geschlossen.

In "normalen" Zeiten ist der Turm freitags, samstags, sonntags und feiertags geöffnet. Außerhalb der Öffnungszeiten kann der Schlüssel in der Rehaklinik oder der Akademie für Ganzheitsmedizin ausgeliehen werden. Zuständig ist das Forstamt der Stadt.

Info: Wissenswertes und Unterhaltsames über den gesamten Kohlhof gibt es in: Georg Stein (Hg.) Die Insel im Wald – 300 Jahre Heidelberger Kohlhof, Vorwort von Hilde Domin, 200 Seiten, 321 Farb- und Schwarzweißfotos, Palmyra-Verlag, 29,90 Euro.