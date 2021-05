Von Arnd Janssen

Heidelberg. Es ist bereits das dritte Mal in diesem Jahr: Aktivisten der "Aktion Evacuate" veranstalteten an diesem Wochenende erneut ihr Solidaritätscamp auf dem Heidelberger Marktplatz. Am frühen Samstagnachmittag waren bereits sechs Zelte aufgebaut, in denen ein Teil der 25 Aktivisten die Nacht zum Sonntag verbringen wollte, um ihrer Forderung nach der Evakuierung der Flüchtlingslager in Griechenland und Bosnien-Herzegowina Ausdruck zu verleihen. "Menschenrechte kennen keine Grenzen" und "Abschieben tötet" sind nur einige der zahlreichen Plakate, die gut sichtbar am Herkulesbrunnen auf dem Heidelberger Marktplatz angebracht wurden.

Die geflüchteten Menschen sind Opfer der Willkür der EU, denn es ist eine systematische Abschottungspolitik der EU-Mitgliedsstaaten", ärgerte sich Alina Strauch von der Initiative. "Verstecken Sie sich nicht hinter dem Warten auf eine europäische Lösung", forderte auch Lea Deinhardt das Bundesinnenministerium zum Handeln auf, das eine Räumung von Camps wie Moria 2 und eine systematische Aufnahme von Geflüchteten blockiere. "Herr Seehofer, beteiligen Sie sich jetzt an einer Lösung", verlangte auch Deinhardts Mitstreiterin Nicki Vallon.

Auch wenn zahlreiche Kommunen ihre Bereitschaft signalisiert haben: Die Bundesregierung habe seit Anfang der Corona-Krise nur sehr begrenzt Flüchtlinge aufgenommen und das, obwohl sich die Lage spätestens seit dem verheerenden Brand im Lager Moria im September 2020 noch verschlimmert hat. Die Tagesschau berichtete Ende 2020, dass Deutschland mehr als die ursprünglich geplanten 150 unbegleiteten Minderjährigen nach dem Lagerbrand aufnehme, nämlich eine vierstellige Zahl und damit eine größere Zusage mache als alle anderen EU-Länder. Aber noch immer harren mehr als 3000 unbegleitete Kinder in Griechenland aus. Man müsse daher mehr tun und eine Koalition der Willigen anführen, fordern die Aktivisten: "Wir sehen das nicht als Option, darüber kann man nicht verhandeln", sagte Deinhardt.

Die Initiative arbeitet mit NGOs wie "Collective Aid" zusammen, die die menschenrechtsverletzende Lage in Hotspots auf den griechischen Inseln oder in Bosnien dokumentieren und so für Informationen aus erster Hand sorgen. Eine Foto-Ausstellung auf dem Marktplatz wies auf vielfältige Gefahren für Körper und Psyche hin, die für Menschen in den Camps herrschen. Eine Social Media-Aktion animierte Passanten dazu, ein Statement mit den Worten "Ich bin heute hier, weil…" zu vervollständigen und das Ergebnis auf Kanälen wie Instagram zu teilen. "Wir hoffen, dass der politische Druck steigt und es einen strukturellen Wechsel gibt, dass man sich mit Fluchtursachen beschäftigt", wünschte sich Deinhardt.