Von Steffen Blatt

Heidelberg. Das Wetter spielte mit, 13 Parteien hatten Stände aufgebaut, ihre Kandidatinnen und Kandidaten mitgebracht. Die Moderierenden vom Jugendgemeinderat hatten sich schlaue Fragen zurechtgelegt. Allein was fehlte, war das Publikum. Denn zum "Parteien-Check" zur Bundestagswahl kamen am frühen Freitagabend fast keine Jugendlichen auf die Ochsenkopfwiese.

So waren die Erwachsenen deutlich in der Mehrheit, was bei Steffen Wörner, dem Geschäftsführer des mitveranstaltenden Stadtjugendrings, für eine leicht betretene Miene und eine gewisse Ratlosigkeit sorgte. Vielleicht ist die Grünfläche in Bahnhofsnähe bei den Jugendlichen einfach nicht bekannt genug – schon das Angebot, sich dort zum Feiern zu treffen, war diesen Sommer ins Leere gelaufen.

Die mangelnde Beteiligung hatte die Veranstaltung wahrlich nicht verdient, denn das Format war stimmig. Dass man 13 Kandidierende nicht im klassischen Podiumsdiskussion-Format befragen kann, war den Organisatoren klar und darum gab es eine Art Speed-Dating: Zehn Minuten wurden die Politikerinnen und Politiker jeweils befragt, zunächst in einer Ja/Nein-Runde, dann zu zwei, drei Themen.

Dabei brachten die gut vorbereiteten Jugendlichen vom Jugendgemeinderat die Politik-Profis durchaus in Bedrängnis. CDU-Kandidat Alexander Föhr etwa hatte keine rechte Antwort darauf, wie denn seine Partei das 1,5-Grad-Ziel aus dem Pariser Klimaabkommen erreichen wolle – wo Wissenschaftler doch ausgerechnet haben, dass das mit den Maßnahmen im Wahlprogramm nicht funktionieren wird (übrigens auch bei keiner der anderen Parteien). Und beim Thema Internetausbau gab er zu, dass sich die Politik hier zu sehr auf die Unternehmen verlassen habe.

Moderatoren vom Jugendgemeinderat interviewten die 13 Bundestagskandidaten jeweils zehn Minuten lang – Alexander Föhr (CDU) machte den Anfang. Foto: Joe

SPD-Frau Elisabeth Krämer entlockten die Moderatoren das Geständnis, dass sie zur Inflationsrate lieber kein Statement abgeben möchte. "Ich will euch nichts erzählen, wovon ich nicht so viel verstehe", sagte sie. Eine Aussage, die man als sympathisch-ehrlich verstehen kann – oder als ein wenig peinlich, wenn man die Nachfolge von Finanzexperte Lothar Binding antreten will.

Über weite Strecken gab es von den Politikerinnen und Politikern aber die bekannten Argumente zu den großen Themen zu hören: Die CDU setzt beim Klimaschutz auf technische Innovationen, die FDP auf einen europäischen Emissionshandel ohne viele Verbote. Die Grünen wollen hohe Einkommen stärker besteuern, die SPD mehr Kompetenzen für den Bund bei der Bildung.

Dabei stellten die Jugendlichen die Kandidierenden einige Male bei Themen, die bei der jeweiligen Partei nicht unbedingt im Fokus stehen. So gab es mit Justus Heine, der die Linken-Kandidatin Zara Kızıltas vertrat, nicht etwa ein Scharmützel zu einem Sozialthema, sondern bei der Legalisierung von harten Drogen. Und mit Malte Kaufmann (AfD) stritten die Jugendlichen nicht – wie man hätte erwarten können – über Flüchtlings- und Asylpolitik, sondern über den Öffentlichen Nahverkehr und das Auto. Selbst Björn Leuzinger von der "Partei" half alle Satire nicht weiter, als er zu seinem Parteichef Martin Sonneborn Stellung nehmen musste, der einmal einen rassistisch kritisierten Witz auf ein T-Shirt hatte drucken lassen.

Franziska Brantner (Die Grünen) – zumindest mutmaßlich politisch am nächsten an der klimabewegten Jugend – hatte es da fast am leichtesten. Doch auch sie musste sich kritische Nachfragen zum Thema Batterie- und Wasserstoffantrieb für Autos gefallen lassen.

Die wenigen jugendlichen Gäste, die gekommen waren, bekamen so einen kurzen und knackigen Überblick über Personen und Standpunkte. "Das ist auf den Punkt", meinte etwa die 18-jährige Friederike, die am 26. September zum ersten Mal bei einer Bundestagswahl abstimmen darf. Für sie war die Veranstaltung eine gute Möglichkeit, alle Kandidierenden aus ihren Wahlkreis mal live zu erleben.

Ansonsten informiert sie sich über Videos im Internet über die Ziele der Parteien, ebenso über deren Podcasts – und über die Zeitung. Im Freundeskreis wird durchaus über Politik diskutiert. "Da fragt man schon mal, was die andere wählen will. Wir haben kein Problem, darüber zu reden", sagte Friederike.

Das bestätigt auch Vincent, ebenfalls 18 Jahre. Bei ihm ist Politik auch in der Familie ein Thema. "Allerdings liegen wir da ziemlich auf einer Linie. Und im Freundeskreis noch mehr." Für ihn war der Parteien-Check spannend, ebenso wie für Julius (18), auch wenn der das meiste schon mal gehört hatte. Auch er fand es schade, dass auf der Ochsenkopfwiese so wenig los war – er selbst hatte von der Veranstaltung in der RNZ gelesen.