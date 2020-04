Heidelberg. (dns) Um besser auf das Coronavirus testen zu können, haben Gesundheitsamt und Uniklinik am Kirchheimer Messplatz ein Abstrichcenter eingerichtet, zu dem man – nach Anweisung – zu Fuß, mit dem Rad oder dem Auto kommen kann. Doch was, fragt RNZ-Leserin Ilse Bührer, wenn man das nicht kann: "Bitte erklären Sie mir, wie ich zum Testzentrum komme", schreibt sie der RNZ. Schließlich sei sie über 80 Jahre alt und schweratmig. Ein Fahrrad oder Auto besitze sie nicht, und zu Fuß wäre sie zu lange unterwegs. "Abgeraten wird vom ÖPNV, Taxi, Mietwagen, Carsharing. Es bleibt dann eigentlich nur, zu Hause zu bleiben, bis der Notarzt kommt, oder?"

Zum Glück stimmt das so nicht, wie das Gesundheitsamt auf RNZ-Anfrage erläutert. Nur weil es das Zentrum in Kirchheim gibt, muss dort nicht jeder Heidelberger hin. Aktuell wird ohnehin nur getestet, wer Kontakt zu einem Infizierten hatte und Symptome zeigt. "In dem Fall wäre der erste Ansprechpartner der Hausarzt", so eine Sprecherin des Amtes.

In der Regel führt der einen Abstrich durch. Wenn er dies nicht kann, sollte man sich an die Kassenärztliche Vereinigung (Telefon: 116117) wenden, die andere Ärzte vermittle. Sollte man auch dort keinen Erfolg haben, kann man das Gesundheitsamt unter Telefon 06221 / 5221881 anrufen. "Die Kollegen an der Hotline suchen eine praktikable Lösung und holen Betroffene gegebenenfalls mit unserem ,Corona-Taxi’ ab, um die Testung durchführen zu können", so die Sprecherin. dns