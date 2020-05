Die recht volle Hauptstraße sorgte am Samstag für ein Gefühl von Normalität – in den Geschäften ist aber deutlich weniger los, als man bei diesem Anblick vermuten würde. Foto: Philipp Rothe

Von Jonas Labrenz

Heidelberg. Auf der Hauptstraße ist nur noch wenig von der Krise zu spüren. Am Samstag war viel los auf Heidelbergs Einkaufstraße, nur hier und da zeigten Mundschutz und eine Schlange vor einem Laden, dass nicht alles normal ist. Hat der Einzelhandel die Krise überstanden? Nein. Denn in den Geschäften ist meist weniger los, als ein Blick auf die Hauptstraße vermuten lässt.

Beim Modehaus Henschel bleibt jeder zweite Kunde weg. "Die Frequenz ist um 50 Prozent zurückgegangen", sagt Filialleiterin Fabiana Bernardi. 70 Kunden tummeln sich jetzt im Schnitt auf 5000 Quadratmetern. Am Eingang wird die Frequenz gemessen, drei mal am Tag zählen die Mitarbeiter zusätzlich händisch durch. "Es ist noch Luft nach oben", so Bernardi.

Eigentlich dürften 250 Kunden gleichzeitig im Laden sein, denn vor zwei Wochen durften auch über 800 Quadratmeter große Geschäfte wieder vollständig öffnen. Es dürften also sogar rund 100 mehr Kunden kommen, als vor den Corona-Maßnahmen durchschnittlich jeweils gleichzeitig in dem Modegeschäft waren. Allerdings: Der Umsatz sei nur um 35 Prozent zurückgegangen, so die Filialleiterin: "Die, die kommen, wollen wirklich kaufen", so Bernardi. Es sei aber auch in Ordnung, "dass wir nicht überrannt werden".

Dass die Menschen wieder zu viel unterwegs sind und es einen zweiten Lockdown geben könnte, davor fürchtet sich Michael Schweyher: "Das wäre für uns ganz schlecht", so der Geschäftsführer des "Freudenhaus" in der Plöck. Ansonsten ist er zufrieden. "Die Frequenz in der Seitenstraße ist natürlich geringer", so Schweyher, doch im Vergleich zu Vor-Corona-Zeiten kämen nur ungefähr 20 Prozent weniger Kunden ins Geschäft. Im Gegensatz zu Henschel müssen seine Kunden gelegentlich Schlange stehen. Nur fünf Personen lässt Schweyher gleichzeitig in den kleinen Laden, in dem er seit 18 Jahren größtenteils nachhaltige Mode verkauft.

"Es normalisiert sich etwas", sagt Schweyher. Kurz nach der Öffnung seien eigentlich nur Leute gekommen, die gezielt etwas gesucht hätten. Doch auch jetzt noch stellt er im Vergleich zu Vor-Corona fest: "Die Zahl der Bummler ist deutlich zurückgegangen." Am letzten Samstag schaffte Schweyher trotzdem den gleichen Umsatz wie vorher. Nur unter der Woche sei es weniger. Etwa 20 Prozent werde es wohl ausmachen, "aber pauschalisieren ist immer schwierig", so Schweyher.

Sorgen um das "Freudenhaus" macht sich der Inhaber nicht. "Wir haben in den letzten Jahren gut gewirtschaftet", sagt er. Die Kunden seien auch entspannt, wenn sie mal warten müssten. Wie es weiter gehe, lasse sich wohl erst in Richtung Herbst absehen. "Ich hoffe aber, dass es im nächsten Jahr wieder normal wird", so Schweyher.

Darauf hofft auch Alexander Bös von "Alex Wein & Spirituosen" in der Märzgasse. An Samstagen und vor Feiertagen macht er den meisten Umsatz – und vor allem in der Weihnachtszeit. Bis dahin hofft er auf Normalität. Auch letzten Samstag musste er Kunden vor dem Laden warten lassen. Knapp ein Drittel des Umsatzes fehle ihm schon. "Doch der Onlineumsatz hat spürbar zugelegt", erklärt Bös.

In der hinteren Hauptstraße sieht die Situation nochmal anders aus. "Da ist sonst samstags großer Trubel", sagt Kathrin Dellmuth von der Boutique "Glück" beim Uniplatz. Die Touristen, auch aus Deutschland, fehlten, die Stammkunden blieben, "aber man merkt, dass sie zurückhaltender sind", sich ungern durch die Hauptstraße bewegen, so Dellmuth. Sie verstehe das: "Es ist ein Zwiespalt", sagt sie. Weniger Kontakte sind gut, aber sie brauche ihre Kundschaft auch. Wenn heute die Restaurants wieder öffneten, könnten mehr kommen, hofft sie.