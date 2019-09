Von Holger Buchwald

Heidelberg. Das letzte Konzert ist längst gespielt, nun wird es ernst für die Stadthalle. Am 25. September entscheidet der Haupt- und Finanzausschuss des Gemeinderates, wie es mit der "guten Stube Heidelbergs" weitergeht. Nachdem nun weitere Gutachten und detailliertere Kostenberechnungen vorliegen, plädieren Stadtverwaltung und Stadthallenbetreiber dafür, die Pläne des Architektenbüros "Waechter + Waechter", das auch schon für die Theatersanierung zuständig war, weiterzuverfolgen. Demnach sollen im großen Saal Hubböden eingebaut werden, durch die Bühne und Zuschauerränge hoch- und runtergefahren werden können. Die RNZ sprach mit "Heidelberg Marketing"-Chef Mathias Schiemer und Finanzbürgermeister Hans-Jürgen Heiß über die Details. Die wichtigsten Fragen und Antworten:

> Worum geht es im Haupt- und Finanzausschuss? Eigentlich hat das Gremium bereits im März 2018 beschlossen, die Waechter-Studie weiterzuverfolgen. "Die Grundsatzentscheidung ist getroffen", so Heiß. Allerdings baten die Stadträte noch um eine Kostenberechnung und ein vergleichendes Akustik-Gutachten. Das Büro Müller-BBM GmbH aus München sollte nicht nur klären, wie und ob die Akustik des großen Saals mit Hubböden verbessert werden kann, sondern auch, wie die derzeitigen Bedingungen für Musiker wie Zuhörer sind. Der Gutachter präsentiert die Ergebnisse im Ausschuss. Architekt Felix Waechter erläutert dort auch seine Pläne. Danach stimmen die Stadträte final über die Beschlussvorlage der Stadt ab. Der Gemeinderat muss danach kein Votum mehr abgeben, da die Stadthalle der Theater- und Orchesterstiftung übergeben worden ist.

> Welche Ziele werden mit der Sanierung verfolgt? Es geht beileibe nicht nur um eine verbesserte Akustik und darum, aus der Stadthalle einen Konzertsaal zu machen, der der heutigen Zeit entspricht. Neue Aufzüge sollen die Erreichbarkeit des Veranstaltungshauses auch für Rollstuhlfahrer erleichtern. Das Catering und der Künstlerbereich werden endlich räumlich getrennt. "Normalerweise darf ja schon aus hygienischen Gründen kein Fremder in eine Küche", so Schiemer. Die Künstlerduschen und die Garderoben werden erneuert. Damit werden auch die Umkleiden nach Geschlechtern getrennt. An der Außentreppe zur Stadthalle wird es einen Durchgang geben, sodass die verschiedenen Säle gleichzeitig bespielt werden können. Zudem entsteht dort auf der Terrasse auch ein Wintergarten. Vor allem aber wird die Haustechnik erneuert. Über kurz oder lang hätte die Stadthalle aus Brandschutzgründen schließen müssen, ist Schiemer sicher.

Warum will die Stadt die Hubböden? Damit eine vielfältige, zeitgemäße Nutzung der Stadthalle möglich wird. Die Hubböden schaffen laut Schiemer nicht nur optimale Bedingungen für klassische Konzerte, der Saal kann damit auch per Knopfdruck wieder für Fastnachts- oder Galaveranstaltungen "eingeebnet" werden. "Wir haben uns das in Lausanne angeschaut. Dort dauert der ganze Vorgang vier Minuten", berichtet Schiemer. Die Konstruktion sei auch nicht besonders reparaturanfällig, in Lausanne gab es seit dem Betriebsstart 2014 keine Probleme. "Für uns sind die Hubböden ein entscheidender Faktor für den Erfolg der Sanierung", betont Schiemer. Der Gutachter habe bestätigt, dass sie die Akustik erheblich verbesserten. Auch der Nutzerkreis - ob das Philharmonische Orchester, das Klassikfestival "Heidelberger Frühling", die Perkeo-Gesellschaft, der Jugendtanztag und viele andere - sei mit den aktuellen Plänen sehr zufrieden.

> Wird die Stadthalle weniger Sitzplätze haben? Ja, aktuell hat sie 1250, durch die Waechter-Pläne würden aber nur zwischen 50 und 60 verloren gehen, so Schiemer.

> Was kostet der Spaß? Die ursprüngliche Schätzung für die gesamte Stadthallensanierung lag bei 28 Millionen Euro. "So daneben sind wir gar nicht", sagt Heiß. Die Berechnungen belaufen sich aktuell auf 32,9 Millionen Euro. "Unser Problem ist, dass wir derzeit bei allen Hochbauprojekten deutliche Preissteigerungen haben", so der Finanzbürgermeister. Bei der vertiefenden Planung musste zudem bei der Gebäudetechnik nachgebessert werden, wodurch alles nochmals teurer wurde. In der Gesamtsumme sind aber auch die fünf Millionen Euro für die Hubböden bereits enthalten. "Selbst wenn wir an der Stadthalle überhaupt nichts verbessern würden, müssten wir in den nächsten Jahren einen zweistelligen Millionenbetrag für die Instandhaltung investieren", ist sich Heiß sicher. In den 32,9 Millionen nicht enthalten ist eine voll automatisierte Bestuhlung. Diese Variante wäre noch einmal 1,7 Millionen Euro teurer, hätte aber den Vorteil, dass der Saal nicht für jedes Konzert neu bestuhlt werden müsste. Über diesen Punkt dürfen die Stadträte gesondert abstimmen.

> Wie stabil sind die Kostenberechnungen? "Es besteht natürlich immer noch ein Preisrisiko", gibt Heiß zu: "Das haben wir ja auch bei der Schulsanierung gesehen." Wegen der extrem guten Auftragslage für Handwerker und dem Fachkräftemangel gab es bei manchen Gewerken dort Kostensteigerungen von bis zu 30 Prozent.

> Wer zahlt das? Aktuell hat die Stiftung Spendenzusagen in Höhe von 23 Millionen Euro, wovon Wolfgang Marguerre und sein Unternehmen Octapharma den Löwenanteil tragen. Heiß hofft, dass sich noch Spender finden, um die Finanzierungslücke von neun Millionen Euro zu schließen: "Der Rest muss über Kredite finanziert werden, die die Stiftung abschließen kann." Die Zinsen und die Tilgungsraten müssten über den Erlös von Stadthallenvermietungen getilgt werden. "Ich gehe von keiner zusätzlichen Belastung für den städtischen Haushalt aus", so Heiß. Im Gegenteil: Dadurch, dass sich nun eine Stiftung um die Stadthalle kümmert, sei der Haushalt um 900.000 Euro jährlich entlastet.

> Ist Eile geboten? Ja, meint Schiemer. "Heidelberg Marketing" möchte die Stadthalle sanieren und gleichzeitig das neue Konferenzzentrum in der Bahnstadt bauen. 2022 sollen dann beide (wieder-)eröffnen. Für Schiemer hat es einen großen Vorteil, wenn er beide Veranstaltungshäuser zusammen vermarkten kann. Firmenkunden könnten dann in der Bahnstadt modern tagen und in der Altstadt romantisch feiern.

Info: Haupt- und Finanzausschuss, 25. September, 17.30 Uhr, Neuer Sitzungssaal, Rathaus, Marktplatz 10.