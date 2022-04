Heidelberg. (RNZ) Die Heidelberger Einzelhändler und der Citymarketingverein Pro Heidelberg laden am Samstag, 9. April, zum "Late-Night-Shopping" in die Heidelberger Innenstadt ein. Es ist die erste lange Einkaufsnacht in diesem Jahr – und die erste seit Pandemiebeginn, die ohne Maskenpflicht und 3G-Nachweis stattfinden darf. Zahlreiche Geschäfte öffnen bis 22 Uhr ihre Pforten.

Außerdem versteckt der Osterhase an diesem Tag rund 700 bunte Ostereier auf den Plätzen und in den Gassen der Altstadt. Darunter sind 50 ganz besondere Eier im XL-Format, in denen sich Gutscheine für Gewinne befinden. Große und kleine Altstadt-Besucher haben bis in den späten Abend die Gelegenheit, auf Ostereiersuche zu gehen. Auf der Facebook-Seite von Pro Heidelberg sowie auf den Instagram- und Facebook-Seiten von www.vielmehr.heidelberg.de werden über den Tag verteilt Tipps und Hinweise gepostet, wo sich die Gewinn-Eier verstecken.