Heidelberg. (pol/mare) Weil ein 84-jähriger Mann die Betrugsmasche sofort erkannte, konnte die Polizei eine 47-jährige Frau festnehmen, die als falsche Polizistin aktiv war. Das teilen die Beamten und die Staatsanwaltschaft mit.

Am Dienstag hatte ein Unbekannter spätabends bei einem 84 Jahre alten Mann in der Heidelberger Weststadt angerufen und sich als Beamter der Kriminalpolizei Frankfurt vorgestellt. Mit der Behauptung, in der Nachbarschaft des Mannes sei eingebrochen worden und seine Wohnung sei nun ebenfalls im Visier der Einbrecherbande, wurde der Angerufene von dem falschen Polizisten nach Bargeld und Wertgegenständen gefragt.

Der Senior erkannte die Betrugsmasche sofort und ging zum Schein auf die Forderungen des Anrufers ein. Parallel hierzu informierte die Ehefrau die Polizei.

Den Anweisungen des Anrufers folgend, stellte der Mann eine Plastiktüte mit vermeintlichen Wertgegenständen und Bargeld vor der Haustür ab, die laut des Anrufers anschließend von einer "verdeckten Ermittlerin" abgeholt werden sollte.

Am Mittwochmorgen erschien die 47-jährige Frau kurz vor 3 Uhr vor dem Wohnhaus und wollte die präparierte Plastiktüte an sich nehmen. Dabei wurde sie von bereits wartenden Zivilfahndern der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg auf frischer Tat vorläufig festgenommen.

Zugleich wurde ein Mann vorläufig festgenommen, der in unmittelbarer Nähe in seinem Auto mit laufendem Motor wartete und der die "Abholerin" in die Nähe des Wohnhauses des Seniorenpaares gefahren hatte. Nachweise für eine Beteiligung des 25-jährigen Fahrers haben die bisherigen Ermittlungen allerdings nicht ergeben. Er wurde daher im Laufe der Nacht wieder auf freien Fuß gesetzt.

Die 47-jährige Frau wurde am Mittwochnachmittag der Ermittlungsrichterin vorgeführt, die wegen des dringenden Verdachts des versuchten gewerbsmäßigen Bandenbetruges bei bestehender Flucht- und Verdunkelungsgefahr Haftbefehl erließ. Die Beschuldigte wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.