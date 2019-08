Kritik an der Flüchtlingspolitik der Europäischen Union: Unterstützer der Seebrücke zogen im April durch die Heidelberger Hauptstraße. Lob gab es dagegen für Heidelbergs Haltung. Foto: Philipp Rothe

Heidelberg. (RNZ) Die Seebrücke-Initiativen in Baden-Württemberg haben sich zusammen getan und in Heidelberg das "Seebrücke-Bündnis" gegründet. Gemeinsam wollen sie nun dafür einzutreten, dass das Land Baden-Württemberg ein Landesaufnahmeprogramm für im Mittelmeer gerettete Flüchtlinge auflegt. Dem Zusammenschluss gehören die Seebrücke-Aktivisten von Heidelberg, Freiburg, Karlsruhe, Stuttgart, Reutlingen, Rottenburg, Mannheim, Esslingen und Konstanz an.

Nach der Gründung des Bündnisses diskutierten die Seebrücken-Repräsentanten die Zusammenarbeit. In Baden-Württemberg haben sich bislang zwölf Städte zu sogenannten "Sicheren Häfen" und mit den Zielen der Seebrücke solidarisch erklärt.

"Solange die EU und die Nationalstaaten es nicht schaffen, eine Lösung für die unhaltbaren Zustände im Mittelmeer zu finden, werden wir auf Kommunal- und Landesebene unsere Möglichkeiten nutzen und der Erklärung der ,Sicheren Häfen’ Geltung verschaffen", so Mara Kunz von der Seebrücke Heidelberg.