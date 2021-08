Heidelberg. (pri) An der Einmündung des Grenzhöfer Weg in die Wieblinger Umgehungsstraße (L637) kam es am Mittwochnachmittag zu einem schweren Unfall.

Nach Angaben eines Augenzeugen war eine VW-Golf-Fahrerin gegen 16.30 Uhr auf Umgehungsstraße in Richtung Autobahn unterwegs. Als sie nach links in den Grenzhöfer Weg abbog, übersah sie offenbar einen entgegenkommenden Audi A6 und prallte mit diesem frontal zusammen. Durch den Aufprall wurde der Audi noch gegen einen an der Einmündung stehenden Nissan geschleudert.

Die VW-Fahrerin und der Audi-Fahrer wurden in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Nissan-Fahrer wurde nicht verletzt. Nach dem Unfall wurde die Umgehungsstraße in Höhe des Grenzhöfer Weg gesperrt.