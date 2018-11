Von Micha Hörnle

Heidelberg. Die gute Nachricht zuerst: Ab Montag wird in alter Manier an sechs Plätzen in der Altstadt der Weihnachtsmarkt gefeiert. Die schlechte Nachricht: Für die einst so beliebte und seit 2016 ausgesetzte Schlossweihnacht wird es keinen Ersatz geben - wohl auch die nächsten Jahre nicht. Frank Thomas Lang, der für das Schloss-Marketing von Stuttgart aus verantwortlich ist, sagte am Dienstag auf RNZ-Anfrage: "So schnell wird es keine Veranstaltung mehr auf dem Schloss geben, die Trubel und Lärm mit sich bringt".

Und erinnert an die Gründe, weswegen 2016 die Schlossweihnacht ausfallen musste: Die Fledermäuse fühlten sich in ihren vier Winterquartieren rund um den Stückergarten (direkt am Schlosseingang) nicht mehr wohl, ihre Population halbierte sich - seitdem von 2010 bis 2015 an den Adventswochenenden bis zu 60.000 Besucher aufs Schloss geströmt waren.

Hintergrund Der Weihnachtsmarktreporter hat im vergangenen Jahr einen Riesenspaß gemacht. Dem Reporter-Team und den Rückmeldungen zufolge auch den Zuschauern. Dementsprechend war bereits während des Weihnachtsmarktes im vergangenen Jahr klar: Wir machen das 2018 nochmal. Was wir genau machen, verraten wir noch nicht. Nur so viel: Wir wollen uns nicht wiederholen. Fast 113.000 Mal wurde auf Facebook [+] Lesen Sie mehr Der Weihnachtsmarktreporter hat im vergangenen Jahr einen Riesenspaß gemacht. Dem Reporter-Team und den Rückmeldungen zufolge auch den Zuschauern. Dementsprechend war bereits während des Weihnachtsmarktes im vergangenen Jahr klar: Wir machen das 2018 nochmal. Was wir genau machen, verraten wir noch nicht. Nur so viel: Wir wollen uns nicht wiederholen. Fast 113.000 Mal wurde auf Facebook das Video aufgerufen, bei dem Reporter Alexander Wenisch Maden und Grillen probierte. Hinzu kamen Fahren mit dem Karussell, Schleudern über die Eisbahn, verschiedene Stände mit Nicht-Glühwein-haltigen Getränken und einem Besuch bei der Markt-Konkurrenz in der Weststadt standen auf dem Reporter-Programm. Eine Wiederholung gibt es jedoch: Zur (inoffiziellen) Eröffnung des Heidelberger Weihnachtsmarktes am Montag, 26. November, werden wir um 11 Uhr wieder Live auf Facebook berichten: www.facebook.com/RheinNeckarZeitung. Danach wird Weihnachtsreporter-Team wieder regelmäßig interessante und abseitige Geschichten senden. Diese sind dann wie im vergangenen Jahr auf Facebook, Youtube und www.rnz.de zu sehen sein. Wir freuen uns drauf. Das Weihnachtsmarktreporter-Team

Alexander Wenisch (Reporter), Reinhard Lask (Kamera/Produktion) und Vanessa Dietz (Instagram)

[-] Weniger anzeigen

"In gewisser Weise ist da das Schloss auch immer Opfer seines eigenen Erfolgs", meint Lang - und dabei denkt er nicht nur an die streng geschützte Tierart, sondern auch an die schwierige Verkehrs- und Parksituation vor Ort. Dabei erhält er heute noch Anfragen von vielen Busunternehmen, und auch in der Stuttgarter Zentrale weiß man: "Die Schlossweihnacht hat immer noch viele Fans."

Und doch sagt Lang: "So schnell wird es keine alternative Lösung geben. Und so schnell sehe ich auch keine Baumaßnahmen, die einen anderen Teil des Schlossgartens zu einem neuen Marktgelände machen würden."

Denn zur hinten gelegenen Scheffelterrasse - sie war als neuer Schlossweihnacht-Standort im Gespräch - müssten erst Strom und Wasser gelegt werden, ein gewaltiger Aufwand. Immerhin sollen 20 Tage lang, ab dem 6. Dezember, 21 große, leuchtende Pyramiden Lust auf die Adventszeit machen.

(Um auf die Budenpläne zu gelangen, einfach den Link in den Punkten anklicken)

Weiter unten in der Altstadt ist für Joe Schwarz, den Organisator des "städtischen" Weihnachtsmarktes, die Schlossweihnacht "kein großes Thema mehr" - auch wenn er es immer noch schade findet, dass es sie nun im dritten Jahr nicht mehr gibt. Bei den Details der diesjährigen Saison hält sich Schwarz zurück: "Am besten, man lässt sich beim Bummeln selbst überraschen." So viel lässt er sich aber doch entlocken, dass es zwar dieses Jahr am Bismarckplatz keine Baracca Zermatt geben wird, dafür aber eine Miniaturausgabe als Stand - für alle Freunde des Käsefondues. Und erstmals wird am Bismarckplatz Flammlachs angeboten, dafür gibt es am Uniplatz Handbrot, eine Art gefüllter Fladen.

Und da ist man auch schon beim langlebigsten Klischee des Weihnachtsmarktes: Alles dreht sich ums Essen. "Stimmt nicht", sagt Schwarz, "nur 26 Prozent aller Stände haben ein rein gastronomisches Angebot."

Bei den Händlern war der Andrang noch größer als sonst: Über 500 Bewerbungen gingen für die 136 Stände ein - und knapp die Hälfte, die zum Zuge kamen, stammen aus Heidelberg oder der näheren Umgebung. Im Vergleich zum letzten Jahr gibt es 16 neue Standbetreiber. Aber im Großen und Ganzen stehen die Zeichen auf Kontinuität, allen voran die Eisbahn auf dem Karlsplatz und das Winterwäldchen auf dem Kornmarkt, dazu das Holzpferdekarussell auf dem Uniplatz und das mit den alten Autos auf dem Marktplatz.

Und was sind die großen Unterschiede zum Vorjahr? Schwarz: "Dieses Jahr geht es einen Tag länger, die Jahrestasse sieht anders aus, ihr Pfand steigt von 2,50 auf 3 Euro - ach ja, und das Wetter. Letztes Jahr hat es fast nur geregnet. Das kann nur besser werden."