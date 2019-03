Von Thomas Seiler

Heidelberg-Schlierbach. Seit es den Rewe-Markt am "Grünen Hag" gibt, bemängelt der Bezirksbeirat die unzureichende Erreichbarkeit des Vollsortimenters für Fußgänger. Insbesondere für ältere und behinderte Menschen, aber auch für Eltern mit Kinderwagen aus dem Stadtteil bleibt - vor allem bedingt durch die Bahngleise - ein problemloser Zugang zum Markt verwehrt. Man kommt im Prinzip als Fußgänger nur durch einen Umweg über die Bahngleise im Westen oder via Unterführung bei der Orthopädischen Klinik im Osten dorthin oder, falls man dies noch schafft, vom Gutleuthofweg aus die Treppen hinauf zu einem Steg, der über die Eisenbahnstrecke führt und mit weiteren Treppen beim "Grünen Hag" endet.

Zur Verbesserung der Situation für mobilitätseingeschränkte Personen und zusätzlich auch für Fahrradfahrer überprüfte das Amt für Verkehrsmanagement, so Thomas Raab und Pia Dambach im Bezirksbeirat, die Möglichkeit, die westlich der Einfahrt zum "Grünen Hag" liegende schmale Unterführung, durch die bis zu zwei Meter hohe Fahrzeuge vom Westen her zum Gutleuthofhang gelangen können, für den Durchgangsverkehr zu sperren und nur noch für Fußgänger und Fahrradfahrer freizugeben.

Da es früher bekanntlich noch die Gelegenheit gab, vom Osten her in das Wohngebiet zu gelangen und dies gerade morgens als Schleichweg benutzt wurde, um dem später drohenden Stau zu entgehen, hat man das mittlerweile aufgrund des gefährlichen Gegenverkehrs verboten, da der Verkehr auf diesem Straßenstück in beiden Richtungen mit siebzig Stundenkilometern fahren darf.

Nicht nur deshalb erkannten die städtischen Vertreter bei einem Ortstermin am Vormittag kein Auto, das den Weg durch die Unterführung suchte. Auch nachmittags sah man dasselbe Bild. Die einzige Ausnahme: "Ein Fußgänger kam durch die Unterführung in den Hangbereich", wusste Raab von dieser Untersuchung.

"Für uns gibt es aus verkehrsrechtlicher Sicht keine Bedenken, die Unterführung probeweise für ein Jahr mittels Pollern zu schließen und diese dann Fußgängern und Fahrradfahrern zur Verfügung zu stellen", erläuterte Raab die städtische Absicht. Damit erhöhe sich auch die Sicherheit für die Nutzer. Für die Behindertenbeauftragte der Stadt profitieren ebenfalls Rollstuhlfahrer und Personen mit Rollator von diesem Angebot, ergänzte Dambach.

Da zusätzlich die Notwendigkeit eines barrierefreien Zugangs auf den Gehweg besteht, will nun das Amt aus seinem Budget 15.000 Euro für die Planung und Umsetzung der Gesamtmaßnahme zur Verfügung stellen, teilte Raab dem Bezirksbeirat weiter mit. Nach einem Jahr wolle man dann Bilanz ziehen, inwiefern der Autoverkehr andere Zugänge nach Schlierbach belaste. Die Kinderbeauftragte des Stadtteils, Daniela Micoll, fand diese Idee "einfach toll", während Bezirksbeirätin Heidi Arnold (CDU) dagegen wünschte, die absolute Schließung zu verhindern und es stattdessen mit einer Ampelanlage zu versuchen.