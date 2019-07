Ende einer Legende: Das "Ristorante Italia" in der Karlsruher Straße in Rohrbach schließt. Inhaber Maurizio Corbari und seine Lebensgefährtin Anna Pietras sind noch bis Mitte August für ihre Gäste da. Foto: Philipp Rothe

Von Karla Sommer

Heidelberg-Rohrbach. So richtig formuliert er es nicht, aber man merkt es ihm an: Maurizio Corbari wird sein "Ristorante Italia" vermissen. Denn dort, in Rohrbach, wirkt er immerhin als Chef und Koch seit 37 Jahren. Jetzt, mit 62 Jahren, will er aufhören.

Somit schließt der älteste "Italiener" Heidelbergs. Im Juli 1957 eröffnete sein Vater, Giovanni Corbari, das Restaurant in der Karlsruher Straße 82, das sich bald zu einem "Hotspot" vor allem für die in Heidelberg stationieren Amerikaner entwickeln sollte. Vor allem Mutter Luisas Pasta war stadtbekannt, erinnert sich Corbari, der viel von ihren Ideen übernommen und somit neben den bekannten und weit verbreiteten Gerichten wie Pizza oder Spaghetti Carbonara einen ganz eigenen Kochstil entwickelt hat.

Und so werden seine vielen Stammgäste die mit Spinat, Ricotta, Amaretti oder Kürbis gefüllten Teigtaschen genauso vermissen wie den beliebten Meeresfrüchtesalat, das Carpaccio vom Pulpo oder die Seezunge vom Grill.

Dass Corbari mit Leib und Seele seine Küche geführt hat und noch bis Mitte August führen wird, sieht man, als er die RNZ durch sein Reich führt - die Küche und den Weinkeller. Noch köcheln da um 9 Uhr morgens die gerade frisch eingekauften Meeresfrüchte in großen Töpfen - in einem ein ganzer Pulpo, bedeckt mit ein paar Korken. Korken? "Ja, den Tipp habe ich von einem italienischen Kollegen bekommen. So wird der Tintenfisch zarter."

Und der Abstieg in den Keller ist ebenso ungewöhnlich, denn hier lagern noch tausende Weinflaschen - ein Schatz, der jetzt aber mit Auflösung des Restaurants verkauft werden soll. Bald ist es soweit, dass Corbari die Tür von außen verschließt - sehr zum Bedauern seiner Stammgäste. Die haben immer wieder versucht, das Ende hinauszuzögern. Jetzt sucht Corbari einen Nachmieter, was, wie er als Hausbesitzer schildert, nicht so einfach ist. Am liebsten wäre ihm ein Interessent für ein Restaurant. Schließlich ist schon alles Notwendige dafür da. Wenn der ebenso gut kocht und seinen Gästen gegenüber so freundlich ist wie Corbari, dann könnte es etwas werden mit einem neuen Restaurant in Rohrbach.