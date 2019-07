Heidelberg. (ani) Es waren schreckliche Szenen, die sich am Samstag gegen 11.20 Uhr im Heidelberger Stadtteil Rohrbach abspielten: Laut den bisher von der Polizei veröffentlichen Informationen übergoss sich ein 57-jähriger Mann auf offener Straße mit Brennspiritus – und zündete sich anschließend an.

Am Montagmorgen gab die Polizei bekannt, dass der 57-Jährige seinen Verletzungen erlegen ist. Am Sonntagabend sei er in einer Klinik verstorben.

Anwohner hatten das Geschehen im Helaweg – eine kleine Straße in der Nähe des Agaplesion Bethanien Krankenhauses – beobachtet. Sie reagierten schnell und konnten das Feuer löschen. Der sofort herbeigerufene Notarzt kümmerte sich vor Ort um den Mann, die Anwohner wurden seelsorgerisch betreut.

Nach der Erstbehandlung am Ort des Geschehens wurde der 57-Jährige, der sich lebensgefährliche Verletzungen zugezogen hatte, zur Weiterbehandlung mit einem Hubschrauber in eine Spezialklinik nach Ludwigshafen geflogen.

Auch die Motivation des Mannes, sich selbst anzuzünden, ist unterdessen noch völlig unklar, wie der Sprecher weiter mitteilte. Man vermute, dass eine psychische Erkrankung vorliege.

Die Ermittlungen zu dem Fall führt nun die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg.

Update: Montag, 8. Juli 2019 9.10 Uhr