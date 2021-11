Von Holger Buchwald

Heidelberg. Es gab zwei große Leidenschaften im Leben der Renate Exner: Schmuck und der Amphibienschutz. Sie war zwar zierlich von Statur, doch umso kämpferischer war sie, wenn es um ihren Juwelier- und Uhrenladen "Schmuck und Design" ging. Selbst von sieben Einbrüchen und Überfällen in fünf Jahren ließ sie sich nicht in die Knie zwingen. Erst als der "Wormser Hof" in der Hauptstraße von einem Investor übernommen wurde, musste sie aufgeben. Nun ist Renate Exner im Alter von 79 Jahren gestorben.

Wenn die Kröten im beginnenden Frühjahr zu ihren Laichplätzen wanderten, gab es für Renate Exner über zwei Jahrzehnte lang nur eines: Möglichst viele der Amphibien davor zu retten, von Autos überfahren zu werden. Mit aller Hartnäckigkeit und viel Herz setzte sie sich für dieses Ziel ein – und bedankte sich überschwänglich mit kleinen selbst gebastelten Kröten aus Steingut, wenn "ihre RNZ" über kleine Aufrufe in der Tageszeitung neue Helfer rekrutieren konnte.

Mehr als 100 Ehrenamtliche sammelten jedes Jahr an den Hängen des Königstuhls die Tiere auf und trugen sie über den Schloß-Wolfsbrunnenweg. Auf diese Weise konnten jedes Jahr Tausende gerettet werden. Zum Dank dafür organisierte Exner für ihre Mitstreiter mit Unterstützung der Stadt "Krötenhelfer-Feste". Sie selbst fühlte sich geschmeichelt, wenn man sie dafür lobte. So bekam sie den Umweltpreis und die Bürgerplakette der Stadt Heidelberg. Doch dabei blieb sie stets bescheiden. Für sie war ihr Einsatz eine reine Selbstverständlichkeit.

Die Familie Exner, die aus Breslau stammt, war seit 1865 in der Goldschmiedebranche aktiv. Und so fieberte Renate Exner, die 1965 nach Heidelberg kam, dem 150-jährigen Jubiläum dieser Tradition entgegen. Doch als die Hamburger Immobiliengesellschaft Silva den "Wormser Hof" übernahm, um ihn grundlegend zu sanieren und umzubauen, wurde Exners Mietvertrag nicht verlängert. Im Januar 2014 nahmen etliche Stammkunden von dem liebgewonnenen Schmuckkästchen und seiner Inhaberin Abschied und bekamen zum Dank einen silbrig glänzenden Schutzengel geschenkt.

Mehrere Schutzengel hatte Exner auch, als sie ab 2004 mehrmals überfallen wurde. Besonders übel setzten ihr zwei junge Männer zu, die ihr im September 2004 im Hausflur zu ihrem Büro auflauerten, sie zu Fall brachten und immer wieder zutraten. Um die Zahlenkombination des Tresors aus Exner herauszupressen, verbanden sie ihr Mund und Augen mit Klebeband und fesselten sie an einen Stuhl. Bei der Tat erbeuteten die Heranwachsenden Schmuck im Wert von 220.000 Euro und wurden dafür später zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt. Glücklicherweise trug die Goldschmiedin keine bleibenden Schäden davon. Tapfer stellte sie sich als Hauptbelastungszeugin dem Prozess. Genauso mutig rannte sie ein paar Jahre später einem Dieb zu Fuß hinterher – und musste in ihren Sandalen die Verfolgungsjagd dann doch aufgeben.

"Im Alter nicht mehr so beweglich, hast Du Dich zu Hause mit einem Meer von Blumen umgeben", schreiben die drei Geschwister in der Todesanzeige. Renate Exner wurde im engsten Kreis im Familiengrab in Lüdinghausen beigesetzt. Im Gedenken an ihre Schwester baten die Hinterbliebenen statt Blumengaben um eine Spende – an den Kröten- und Amphibienschutz des Bundes für Umwelt- und Naturschutz Deutschland.