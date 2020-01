Heidelberg. (make) Dass schon eine dreisekündige Video-Sequenz unter RNZ-Lesern eifrige Diskussionen auslösen kann, hat der neue Porsche Werbe-Spot "The Heist" gezeigt. Sieben Wagen der Luxusmarke brettern in dem insgesamt eine Minute langen Video über die Alte Brücke am Neckar. Gedreht wurde die Sequenz im November auf der Alten Brücke, gesendet werden soll der Spot im US-Fernsehen zum Super-Bowl am 2. Februar.

Auch Heppenheim, der Schwarzwald und der Stuttgarter Stadtteil Zuffenhausen bilden die Kulisse des Spots. Dieser bewirbt das neue E-Modell von Porsche und soll im ersten Quartal 2021 erscheinen. Schon beim Dreh sorgte das Motorengeheule in Heidelberg zwischen Umweltschützern und Auto-Freunden für Auseinandersetzungen. Auch diesmal ging es wieder heiß her.

"Für den Vierjährigen im Mann", kommentiert ein User den Spot der rasenden Sportwagen auf der RNZ-Facebookseite. Ein Naturfreund kann der Erwähnung Heidelbergs im Porsche-Video ebenfalls nichts abgewinnen und merkt ironisch an: "Heidelberg hat ja viel von den Klimaprotesten gelernt". In das gleiche Horn bläst ein anderer Leser: "Und das in Heidelberg, der Fahrrad- und Ökohochburg. Wer hat das denn genehmigt?"

Mit Sarkasmus begegnet eine Userin dem Thema und schreibt: "In Stuttgart war wohl wieder Feinstaub-Alarm." Das E-Modell "Taycan Turbo", für den der Spott wirbt, hinterfragt ein Leser mit dem Kommentar: "Wie hilft denn ein Turbo bei einem E-Motor? Mit Luft zum Fächeln zur Kühlung?" Dass die schnelle Brücken-Fahrt anderswo in der Stadt schwer durchzusetzen wäre, merkt ein anderer Leser an, der schreibt: "Um in Heidelberg von einer roten Ampel zur nächsten zu fahren, brauchst du keinen Porsche".

Doch eine breite Front der RNZ-Leser ist durchaus von dem Spott angetan. "Geiles Video. Schade, dass nur 3-4 Sekunden von Heidelberg zu sehen sind", kommentiert er. Begeisterung zeigt ein User mit dem Kommentar "Alter, das nenne ich mal einen Werbespot!". Anmerkungen wie "Einfach nur geil gemacht", finden sich mehrfach unter den insgesamt mehr als hundert Kommentaren. Einer der ersten Meinungsbeiträge sieht die Rennfahrt der Luxuswagen über die Alte Brücke als "kostenlose PR" für die Stadt.