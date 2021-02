Heidelberg. Nachdem am 25. Dezember ein Polizist in der Heidelberger Weststadt angefahren wurde, suchen die Ermittler weiter nach dem Täter - mit neuen Hinweisen. Am Tatzeitpunkt kam es um 15 Uhr auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants in der Speyerer Straße zur Kontrolle eines BMWs. Nachdem die Polizeibeamten ans Fahrzeug herangetreten waren, setzte der Fahrer zunächst zurück und fuhr dann auf einen der Polizeibeamten zu. Dieser wurde auf die Motorhaube aufgeladen und stürzte danach zu Boden. Er und sein Kollege wurden beide leicht verletzt. Der Fahrer flüchtete im Anschluss.

Bei dem flüchtigen Fahrzeug handelt es sich um einen älteren silbernen BMW mit hinten abgedunkelten Scheiben, der mit mindestens zwei Personen besetzt war. Die Kennzeichen des Fahrzeugs sind bekannt, diese waren jedoch für ein anderes Fahrzeug ausgegeben und dort aufgrund Diebstahls abhandengekommen.

Im Zuge der Ermittlungen konnte festgestellt werden, dass mit dem Fahrzeug zahlreiche Verkehrsverstöße begangen worden waren. Davon existieren Lichtbilder, die auf dem Fahndungsportal der Polizei Baden-Württemberg abrufbar sind.

Wer den Fahrer des abgebildeten Fahrzeugs kennt, wird gebeten, sich mit dem Verkehrsdienst Heidelberg unter der Telefonnummer 0621/174-4110 in Verbindung zu setzen.