Heidelberg. (pol/mün) Die Polizei will weiter die Treffpunkte von jungen Menschen in Neuenheim unter die Lupe nehmen. Bislang wurde vor allem die Neckarwiese kontrolliert, die seit dem vergangenen Jahr nachts ausgeleuchtet wird. Am Freitagabend wurden zusätzlich der Philosophenweg und weitere Parkanlagen im Heidelberger Stadtteil Neuenheim von den Beamten besucht.

Wegen des schlechten Wetters seien zwar nicht viele Jugendliche unterwegs gewesen. Trotzdem wurden zwischen 17 und 24 Uhr etwa 160 Personen kontrolliert, teilt die Polizei mit.

Das Ergebnis:

4 Personen erwartet eine Anzeige wegen Drogenbesitzes

Gegen eine Person wird wegen Drogenhandels ermittelt

Eine Person wird wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz angezeigt

Eine Jugendliche musste aufgrund ihres Verhaltens in Gewahrsam genommen und ihren Eltern überstellt werden.

Einem Jugendlichen wurde aufgrund seines aggressiven Verhaltens ein Platzverweis für die Neckarwiese erteilt.

An den Maßnahmen waren auch Mitarbeiter der Stadtverwaltung Heidelberg beteiligt, mit der man im Rahmen der "Sicherheitspartnerschaft" verstärkt zusammenarbeite.