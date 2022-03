Der Park in der Kurfürsten-Anlage gleicht einer Müllhalde, die Stadt will die Fläche nun häufiger reinigen. Foto: zg

Heidelberg. (shy) Flaschen, Zigarettenschachteln, Kippen, Müll – die Parkanlage an der Straßenbahnhaltestelle "Stadtwerke" sieht schlimm aus. Das ist auch RNZ-Leserin Christa Barthel aufgefallen. "Ein genussvoller Blick auf die gepflegte Parkanlage an der Haltestelle Stadtwerke für jeden, der mit der Straßenbahn vorbei fährt. Besonders auch für unsere Gäste, die vom Bahnhof kommen", schrieb Barthel mit beißender Ironie an die Redaktion. Sie fordert, dass Maßnahmen ergriffen werden, damit es dort künftig besser aussieht.

Bei der Stadt sind die Probleme auf der Grünfläche gegenüber von den Stadtwerken in der Kurfürsten-Anlage bekannt. "Um diesen entgegenzuwirken, wird die Fläche künftig häufiger gereinigt. Zudem werden zwei zusätzliche Mülleimer aufgestellt", teilte eine Sprecherin auf RNZ-Nachfrage mit. Außerdem sei der Kommunale Ordnungsdienst (KOD) informiert und werde dort künftig verstärkt kontrollieren, um die aktuelle Situation zu entschärfen. Allerdings sei der KOD auch schon in der Vergangenheit dort im Einsatz gewesen. 2021 hätten die städtischen Mitarbeiter auf der Grünfläche 76 Kontrollen durchgeführt. In diesem Jahr war der KOD bis Mitte März bereits zu 18 Kontrollen vor Ort.

Eigentlich war im aktuellen Haushalt der Stadt auch Geld für eine Neugestaltung der Anlage und des denkmalgeschützten Wasserspiels eingeplant. Laut Stadt musste das Projekt aber verschoben werden. Sobald ausreichende personelle und finanzielle Ressourcen zur Verfügung stünden, würde die Planung wieder aufgenommen, heißt es aus dem Rathaus – und weiter: "Wir sind uns sicher, mit der Neugestaltung dieser Anlage eine Verbesserung der Aufenthaltsqualität und auch ein besseres Erscheinungsbild zu erzielen. Allerdings werden wir dadurch nicht gänzlich verhindern können, dass Menschen, die am Rande der Gesellschaft stehen, sich dort aufhalten wollen."