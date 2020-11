Heidelberg. (jola) Fünf Taucher der Wasserschutzpolizeien aus Heilbronn, Mannheim und Heidelberg haben sich am Dienstag im Neckar auf die Suche nach einer Panzermine gemacht. Ein Jogger berichtete der RNZ, er habe um kurz vor 10 Uhr mehrere Polizisten und Taucher in den Handschuhsheimer Feldern gesehen. Dazu ein ungewöhnliches Fahrzeug, das von einer Landesstelle kommen müsse. Wie Pressesprecher Armin Förster vom für die Wasserschutzpolizei zuständigen Polizeipräsidium Einsatz in Göppingen erklärte, suchten die Männer im Neckar – in etwa auf Höhe des Mittelfeldwegs in den Handschuhsheimer Feldern – nach sogenannten Kampfmitteln. Deshalb war auch der Baden-Württemberg weit zuständige Kampfmittelbeseitigungsdienst aus Stuttgart ausgerückt.

Was bei einem früheren Einsatz auf die Beamten wie eine Panzermine wirkte, stellte sich beim genaueren Hinsehen allerdings als etwas deutlich Harmloseres heraus: "Es war nur ein Lampenschirm", sagt Förster und sieht es mit Humor. Doch der Kampfmittelbeseitigungsdienst war nicht umsonst vor Ort, denn den Tauchern ging bei ihrer Suche noch Haubitzenmunition mit einem Durchmesser von 3,7 Zentimetern ins Netz. "Es war ein Zufallsfund", so Förster. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst entschärft, transportiert und vernichtet solche Munition.

Bis zum Einsatzende gegen halb vier fischten die Polizisten auch noch Tretroller, Absperrgitter und mehr Schrott aus dem Neckar. "Alles, was man so in einen Fluss werfen kann", sagt Pressesprecher Förster. Der Schrott wurde der Heidelberger Stadtreinigung übergeben, die ihn entsprechend entsorgte.