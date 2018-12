Heidelberg. (pol/rl) Zu einem Unfall auf dem Grenzhöfer Weg kam es am Montagnachmittag. Laut Polizeibericht war ein 20-jähriger Opel-Fahrer gegen 16.45 Uhr auf der Kreisstraße in Richtung Eppelheim unterwegs. In Höhe des Marienhofs wollte er an der Einmündung der Kreisstraße zum Grenzhof wenden. Ein 34-jähriger Autofahrer hinter ihm interpretierte das Ausscheren nach rechts als Abbiegen, wollte den Opel überholen und fuhr ihm in die Fahrerseite.

Beide Fahrer sowie ein weiterer Insasse im Opel wurden dabei leicht verletzt und kamen zur weiteren Abklärung in umliegende Krankenhäuser. Beide Autos mussten abgeschleppt werden.