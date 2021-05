Heidelberg. (pne) Das Gasversorgungsunternehmen "Terranets BW" plant den Bau einer 250 Kilometer langen "Süddeutschen Erdgasleitung", die auch durch den Heidelberger Süden verlaufen könnte (die RNZ berichtete). Heidelbergs Oberbürgermeister sieht dies kritisch. "Wir haben große Vorbehalte gegen den Bau der Süddeutschen Erdgasleitung durch Heidelberg", sagte Eckart Würzner im Pressegespräch am Montag. Heidelberg sei Vorreiter beim Klimaschutz, erklärte er. "Wir sind überzeugt: Eine zukunftsorientierte Energieversorgung kann nur mit erneuerbarer Energie gelingen. Erdgas hingegen ist ein fossiler Träger und unserer Ansicht nach kein Zukunftsmodell."

Wie genau die Trasse verlaufen soll, ist noch unklar. Gemäß einer Skizze auf der Homepage von "Terranets" durchquert sie den Stadtteil Wieblingen, führt dann südlich zwischen Plankstadt und Eppelheim entlang, von wo aus es in östlicher Richtung durch die Kirchheimer Felder und nach Rohrbach geht. Dort verläuft die Leitung der Skizze zufolge durch die Weinberge und weiter nach Leimen. Sollte diese Trasse am Ende so gebaut werden, würde sie laut Würzner "durch hochsensible Landschaftsbereiche verlaufen, die es zu schützen gilt". Der OB fordert, der Bau dürfe nicht in die Kulturlandschaft eingreifen. "Wir erwarten vom Vorhabenträger transparente Informationen und die Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger."

Im Jahr 2008 scheiterte der Bau einer Erdgasleitung durch Heidelberger Gebiet. Vorausgegangen waren damals jahrelange Proteste in Rohrbach, wo man irreparable Schäden für Rebflächen und Natur befürchtete. Für den zweiten Versuch will das Unternehmen "Terranets" noch dieses Jahr mit einer Öffentlichkeitsbeteiligung in den betroffenen Gemeinden starten – auch in Heidelberg. Den aktuellen Plänen nach soll der Bau der Erdgasleitung bis 2026 abgeschlossen werden.

Update: Montag, 3. Mai 2021, 19.58 Uhr

Pläne für Erdgasleitung liegen wieder auf dem Tisch

Von Karla Sommer

Heidelberg. Die Rohrbacher Winzer und Landwirte hatten sich im November 2008 noch gefreut über "das Aus für die Erdgasleitung durch die Rohrbacher Weinberge". "Jetzt kommt es knüppeldick", liest man aber seit einigen Tagen auf der Internetseite des Stadtteilvereins, denn "nun ploppt das Projekt wieder auf." Grund für das Aus der geplanten Gasleitung waren 2008 "die zunehmend unklaren Rahmenbedingungen für den Betrieb und Ausbau von Fernleitungsnetzen in Deutschland" – so schrieb die RNZ damals. Vorausgegangen waren jahrelange Proteste in Rohrbach, wo man irreparable Schäden für Rebflächen und Natur durch den Bau der Leitung durch die Weinberge befürchtete.

Doch nun liegt der Bau einer 250 Kilometer langen "Süddeutschen Erdgasleitung" (SEL) wieder auf dem Planungstisch – dieses Mal in Stuttgart beim Planungsstab der "Terranets BW", die das Projekt von der "Open Grid Europe" übernommen hat. Die Leitung soll von Lampertheim über Heidelberg, Heilbronn, Ludwigsburg, Esslingen, Göppingen und Heidenheim bis nach Bissingen in Bayern führen.

Wie genau die Trasse verlaufen soll, ist noch unklar. Gemäß einer Skizze auf der Terranets-Homepage erreicht sie (Karte; grüne Linie) von Dossenheim den Stadtteil Wieblingen, den sie durchquert und dann südlich zwischen Plankstadt und Eppelheim entlangführt. Von dort geht es östlich weiter durch die Kirchheimer Felder und dann in Richtung Rohrbach. Der Skizze nach verläuft die Leitung dort durch die Weinberge und weiter nach Leimen.

Hintergrund > Terranets BW ist ein Transportnetzbetreiber für Gas. Seit 1961 betreibt die Firma ein Gastransportsystem in Baden-Württemberg. Mit seinem rund 2700 Kilometer langen Leitungsnetz versorgt Terranets die Region von Niedersachsen bis an den Bodensee. Das Transportnetz wird seit 60 Jahren [+] Lesen Sie mehr > Terranets BW ist ein Transportnetzbetreiber für Gas. Seit 1961 betreibt die Firma ein Gastransportsystem in Baden-Württemberg. Mit seinem rund 2700 Kilometer langen Leitungsnetz versorgt Terranets die Region von Niedersachsen bis an den Bodensee. Das Transportnetz wird seit 60 Jahren kontinuierlich ausgebaut. Viele Städte und Gemeinden in Baden-Württemberg und Hessen sowie Teile Bayerns und der Schweiz, Vorarlberg und das Fürstentum Liechtenstein sind an das Terranets-Leitungsnetz angebunden. (sm)

Über die neue Planung seien alle betroffenen Kommunen – auch Heidelberg – im April 2020 informiert worden, erklärt Terranets auf RNZ-Anfrage. Die Stadt bestätigt das. Allerdings wurde diese Information nicht weitergegeben. Man ist im Rathaus der Meinung, dass nicht die Stadt, sondern Terranets die Öffentlichkeitsarbeit anstoßen und durchführen müsse. Die Stadt kündigt an, sich "kritisch konstruktiv" zu verhalten und "die Interessen der Stadt vor allem in Bezug auf bestehende formelle und informelle Planungen im öffentlichen Interesse" zu wahren.

Terranets versichert gegenüber der RNZ, dem Unternehmen seien "eine transparente Information und ein enger Austausch besonders wichtig". Deshalb plane man im zweiten Halbjahr 2021 "eine umfassende frühe Öffentlichkeitsbeteiligung in den betroffenen Gemeinden" – auch in Heidelberg. Dies geschehe "in Vorbereitung des Planungsfeststellungsverfahrens, mit dem Terranets BW beim Regierungspräsidium Karlsruhe den grundstücksscharfen Trassenverlauf beantragt".

Man befinde sich in einem sehr frühen Stadium der Planung: "Aktuell haben wir noch keine grundstücksscharfen Angaben zum Trassenverlauf vorliegen und können diese auch nicht veröffentlichen. Wir orientieren uns am 600 Meter breiten Korridor, der die Basis für die 2006 planfestgestellte Trasse war." Man strebe aber eine Optimierung des Verlaufs an, auch auf Basis der Ergebnisse der Öffentlichkeitsbeteiligung. Geplant ist, den 60 Kilometer langen Leitungsabschnitt zwischen Heidelberg und Heilbronn bis 2026 zu bauen.

Wie zwischen 2004 und 2008 wird es wieder Protest geben gegen die Gasleitungspläne – schon jetzt organisieren sich die Rohrbacher. Karin Weidenheimer vom Stadtteilverein kündigt an: "Offenbar glauben viele Leute, mit uns Rohrbachern könne man es ja machen. Wir sollten sie eines Besseren belehren." Am Sonntag, 11. April, gibt es um 15 Uhr an der Haltestelle Rohrbach Süd eine Kundgebung unter dem Motto "Finger weg vom Rohrbacher Feld!". Dabei wird gegen dreierlei protestiert: die Pläne für eine Straßenbahnabstellanlage dort, das Gasleitungsprojekt und das Auftauchen der Rohrbacher Ackerflächen im Plangebiet für das interkommunale Gewerbegebiet Heidelberg-Leimen.

Info: Weitere Informationen zu dem Projekt unter www.terranets-bw.de/sel.