Heidelberg. (shy) Am Montag hatten Polizei und Ordnungsamt im Stadtgebiet zwölf Stunden lang an verschiedenen Stellen und mit unterschiedlichen Schwerpunkten Radkontrollen durchgeführt und dabei auch überprüft, ob sich Autofahrer an die Regeln halten. In der Rohrbacher Straße achteten die Beamten besonders darauf, ob Autofahrer den vorgegebenen Mindestabstand von eineinhalb Metern beim Überholen von Radfahrern einhalten. Insgesamt stellte die Polizei im Rahmen der Kontrolle 28 Autofahrer fest, die mit zu wenig Abstand überholten. Das Thema beschäftigte in den vergangenen Wochen auch den Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club (ADFC) Rhein-Neckar/Heidelberg. Aktive des ADFC hatten mit einem Überholabstandsmesser am Fahrrad, dem sogenannten Open Bike Sensor, Messfahrten durchgeführt. Die Ergebnisse haben sie jetzt in einer Pressemitteilung bekannt gegeben.

Insgesamt lägen Daten für 1319 Überholvorgänge vor. Nur jeder fünfte Auto- oder Motorradfahrer habe dabei den innerorts vorgeschriebenen Mindestabstand von 1,5 Meter eingehalten, 46 Prozent überholten mit einem Abstand von weniger als einem Meter, vier Prozent hielten sogar weniger als einen halben Meter Abstand ein. Ebenso wie die Polizei hatte auch der ADFC die Rohrbacher Straße im Blick und kommt zu dem Ergebnis, dass es dort besonders eng zugeht. Im Bereich der Südstadt unterschritten 91 Prozent die 1,5 Meter. Der durchschnittliche Überholabstand lag bei 0,93 Meter, in der Weststadt waren es 87 Prozent, hier lag der Abstand im Schnitt bei 1,05 Meter. Etwas besser sehe es in der Neuenheimer/Ziegelhäuser Landstraße aus – hier lag der Durchschnitt bei 1,15 Meter.

Der ADFC weist Autofahrer nachdrücklich darauf hin, dass faktisch ein Überholverbot herrsche, wenn der Abstand nicht eingehalten werden könne.

Müssen Radfahrer beim Überholen Abstand halten?

Eineinhalb Meter Mindestabstand müssen Autofahrer im Straßenverkehr einhalten, wenn sie Radfahrer überholen – auch wenn die auf einem Radweg unterwegs sind. Diese Regel gilt seit über einem Jahr. Viele Autofahrer wissen das aber nicht, das hat die jüngste Radkontrolle der Polizei am vergangenen Montag im Stadtgebiet gezeigt. Zahlreiche Autofahrer fuhren in der Rohrbacher Straße mit deutlich geringerem Abstand an Radfahrern vorbei. In diesem Zusammenhang hat sich nun ein Leser an die RNZ gewandt und nachgefragt, welchen Abstand wiederum ein Radfahrer zu einem Auto einhalten muss, wenn er – beispielsweise an einer Ampel – an ihm vorbeifährt oder im Berufsverkehr überholt. Der Leser wollte in diesem Zusammenhang wissen: Wie muss ich mich als Radfahrer konkret verhalten, um nicht ein Bußgeld zu riskieren? Die RNZ hat bei der Polizei nachgefragt. Das Ergebnis: Es gibt für Radfahrer keinen vergleichbaren vorgeschriebenen Sicherheitsabstand. Allerdings sind auch Radfahrer dazu verpflichtet, sich aufmerksam im Verkehr zu verhalten und niemanden zu gefährden, das teilte ein Sprecher der Polizei mit. Ein Bußgeld haben sie aber nicht zu befürchten. Jedenfalls nicht, wenn sie an einem Auto vorbeifahren, ohne eineinhalb Meter Abstand einzuhalten.