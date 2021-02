Im Dezember 1991 stürzte eine Douglas DC-3 in den Wald am Hohen Nistler. Von den 32 an Bord befindlichen Personen starben 28. Noch heute finden sich Spuren des Unglücks an der Absturzstelle. Foto: RNZ-Repro

Von Marion Gottlob

Heidelberg. Drei Flugzeuge, drei spektakuläre Abstürze, einer davon in Heidelberg – davon handelt das Buch des Heidelberger Autors Paul Werner. "Zugegeben: ,Wir sind alle tot’ ist kein schöner Buchtitel, wenn auch einer, der zur apokalyptischen Corona-Zeit unserer Tage zu passen scheint." Mit diesem Satz beginnt Werner sein Werk, indem er drei Geschichten erzählt, in deren Mittelpunkt jeweils ein Flugzeug vom Typ Douglas DC-3 steht.

Dazu gehört auch der Unfall vor 30 Jahren am Hohen Nistler. Werner kann aus einem Fenster seiner Wohnung die Stelle des Absturzes erkennen. Detail um Detail des Geschehens hat er rekonstruiert: "Bei Flugzeugabstürzen gibt es fast immer mehrere Ursachen. Dieses multikausale Geschehen hat mich zu meinem Psychogramm angeregt. "

Im Dezember 1991 stürzte eine Douglas DC-3 oberhalb von Handschuhsheim in den Wald. Einer der Überlebenden bahnte sich den Weg durch den Wald und klingelte an einer Haustür. Als ihm geöffnet wurde, sagte er zunächst nur den einzigen Satz: "Wir sind alle tot." Kurz darauf suchten Helfer im Nebel nach der Unfallstelle. Dort erwartete sie ein Bild des Grauens. Von den 32 an Bord befindlichen Personen waren 28 beim Absturz ums Leben gekommen.

Paul Werner arbeitete einst als Dolmetscher bei der Europäischen Union in Brüssel. Foto: Ambuch / uc graphic

Paul Werner beschäftigt sich zunächst mit dem Flugzeug-Typ als solchem: Die Douglas DC-3 lief in ihren verschiedenen zivilen und militärischen Versionen mehr als 16.000 Mal vom Band und ist damit der am häufigsten gebaute Flugzeugtyp der Welt. In Deutschland erhielt die Maschine während der Berliner Luftbrücke den Spitznamen "Rosinenbomber".

Für seine Recherchen hat sich Werner nicht nur in die Bau- und Funktionsweise des Flugzeugs eingearbeitet, sondern auch mit Piloten gesprochen. Vor allem aber widmet er sich dem Ablauf des Absturztages, am 22. Dezember 1991: Die Maschine war in rund 2000 Arbeitsstunden generalüberholt, aber nicht auf den jüngsten technischen Stand gebracht worden. So war sie weiterhin ausschließlich für den Sichtflug, nicht aber für den Flug nach Instrumenten ausgerüstet. Sie gehörte Classic Wings, einem Unternehmen in einer gesellschaftsrechtlichen "Grauzone". So fehlten die sonst strengen Regeln von Luftfahrtunternehmen – was furchtbare Folgen hatte, so eine These des Autors.

Hoher Nistler: Die Absturz-Bilder sind heute immer noch präsent

Das war vermutlich einer der Gründe, warum der Flug damals überhaupt stattfand. Ein Filmteam um Regisseur Martin Kirchberger wollte unter dem Titel "Bunkerlow" authentische Szenen einer Flug-Kaffeefahrt für Superreiche bei einem tatsächlichen Rundflug drehen – auch bei schlechtem Wetter. Anders als in Wikipedia aufgeführt, startete das Flugzeug nicht in Frankfurt, sondern im kleinen Egelsbach. Bis heute ist ungeklärt, warum die Starterlaubnis bei so ungünstigen Sichtverhältnissen überhaupt erteilt wurde.

Präzise schildert der Autor die Protagonisten: Regisseur, Kameramann, Pilot und Co-Pilot. Warum überließ der Flugkapitän seinen Platz im Cockpit dem Kameramann? Warum verwechselte der Co-Pilot den Rhein mit dem Neckar und verflog sich? Und warum gelang sein Wendemanöver nicht, obwohl zwischen dem Andrehpunkt und dem Hohen Nistler 4,5 Kilometer freier Luftraum lagen?

Paul Werner hat Berichte über Berichte zu Rate gezogen, auch Artikel der RNZ. Dagegen hat er auf Gespräche mit Helfern, Überlebenden oder Angehörigen der Opfer verzichtet: "Sie verfügen wahrscheinlich über keine weiterführenden Informationen, die bei der Aufklärung hilfreich wären." Diese zeitliche und emotionale Distanz ermöglicht eine neue Sachlichkeit: "Im Abschlussbericht wurde die Hauptschuld dem Flugkapitän und seinem Co-Piloten gegeben – das hat mich nicht befriedigt." Es gelingt Werner, den Absturz als Geschehen mit vielen Ursachen darzustellen.

Werner ist 1945 in Nagold geboren und in Wuppertal aufgewachsen. Er diente in der Bundesmarine und wurde nach seinem Sprachstudium als Seiteneinsteiger Dolmetscher bei der Europäischen Union in Brüssel. Unter anderem dolmetschte er für Politiker wie Helmut Kohl, François Mitterand und Margret Thatcher. Er spricht Englisch, Französisch, Norwegisch, Dänisch, Schwedisch, Griechisch, Türkisch und Russisch.

Als Autor hat Werner unter anderem fünf Romane rund um das "tödliche" Schwesternpaar Laura und Solitaire Förster geschrieben. In "Frau in Flammen" beschäftigt er sich mit dem Mord an einer Belgierin im Jahr 1970. "Danach wagte ich mich an die Nachforschungen zum Absturz am Hohen Nistler." Bei den Recherchen stolperte er über ein Bombenattentat auf eine kanadische DC-3 bei Québec und den Abschuss einer zivilen DC-3 einer britischen Fluggesellschaft durch deutsche Ju-88-Flugzeuge über der Biscaya. Beides nahm er in sein Buch auf. Inzwischen arbeitet er an einer Autobiografie. "Ich möchte mit meinen Büchern den Leuten Mut machen, stets kompromisslos auf ihren gesunden Menschenverstand zu setzen. Sie werden staunen, wie weit man damit kommt."

Info: Paul Werner: "Geschichten um die Douglas DC-3", 282 Seiten, 12,50 Euro; ISBN 978-3-7407-7182-9.