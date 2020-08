Heidelberg. (RNZ/lyd) Die Umleitung zur Umfahrung der Bauarbeiten an der B37 wird geändert. Wie die Stadt Heidelberg am Montag mitteilt, führt der Weg ab sofort von der B37 aus Richtung Schlierbach kommend über die Rohrbacher Straße auf die Kurfürsten-Anlage und weiter in den Czernyring. Von dort kann der Verkehr wieder auf die B37 fließen. Die bisherige Umleitung über Bergheimer Straße und Thibautstraße hatte zu Rückstaus geführt. Deshalb hat die Stadt eine Umleitung über die großen Verkehrsachsen gewählt, die mehr Fahrzeuge fassen können. Zudem informiert ein Hinweisschild am Stadteingang auf Höhe des Karlstorbahnhofs über die Bauarbeiten und weist Autofahrer darauf hin, den Schlossbergtunnel zu nutzen und damit den Bismarckplatz zu meiden.

Derzeit ist der nördliche Fahrstreifen der B37 zwischen Theodor-Heuss-Brücke und Sportboothafen gesperrt. Dort wird das vorhandene Geländer erneuert und auf 1,30 Meter erhöht. Dabei wird auch der schadhafte Gehweg-Belag im Bereich des Baufeldes saniert. Die Arbeiten dauern noch bis zum 11. September. Auf dem gesperrten nördlichen Fahrstreifen der B37 gibt es einen Notweg für Fußgänger sowie für Radfahrende.