Heidelberg. (RNV/mün) Wer mit der Straßenbahn aus Heidelberg-Handschuhsheim in die Innenstadt will, der sollte aktuell nicht in die Bahnlinien 5 (OEG) und 23 einsteigen - oder zumindest etwas Zeit mitbringen. Sie werden beide über die Berliner Straße zum Betriebshof umgeleitet. Grund dafür ist, dass die Strecke beim Kapellenweg auf der Seite Richtung Innenstadt wegen eines Gleisbruches kurzfristig gesperrt werden muss, wie die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH am Dienstagnachmittag mitteilt. Bis wann die Reparaturen andauern, das kann ein Sprecher des Unternehmens noch nicht sagen. Derzeit seien die Schweißer schon vor Ort. Fahrgäste am Bismarckplatz sollen durch Personal vor Ort informiert werden.

So fährt die Linie 5: Ab der Haltestelle Hans-Thoma-Platz zur Haltestelle Betriebshof geht es über die Berliner Straße (Haltestellen Heiligenbergschule, Technologiepark, Bunsengymnasium sowie Jahnstraße). Die Haltestellen Kapellenweg, Blumenthalstraße, Kußmaulstraße, Brückenstraße, Bismarckplatz, Altes Hallenbad, Römerstraße sowie Volkshochschule werden während der Sperrung in dieser Fahrtrichtung nicht angefahren.

Ab dem Betriebshof setzt die Linie 5 ihre übliche Strecke fort. Durch den Wegfall der Strecke zum Bismarckplatz fährt die Linie 5 in Richtung Edingen einige Minuten früher als gewöhnlich durch Heidelberg.

Wer vom Bismarckplatz die Linie 5 nutzen will, soll mit der Bahnlinie 22 zum Betriebshof fahren und dort umsteigen.

So fährt die Linie 23: Von Richtung Bismarckplatz nach Handschuhsheim gibt es kein Problem - nur in der Fahrtrichtung von Handschuhsheim in die Innenstadt sind die Gleise gesperrt. Deswegen fährt die Linie 23 ab der Haltestelle Hans-Thoma-Platz zum Betriebshof und von dort zum Bismarckplatz (Haltestellen Heiligenbergschule, Technologiepark, Bunsengymnasium, Jahnstraße sowie auf der südlichen Neckarseite Betriebshof, Volkshochschule, Römerstraße, Altes Hallenbad). Die Haltestellen Kapellenweg, Blumenthalstraße, Kußmaulstraße, Brückenstraße werden in dieser Fahrtrichtung nicht bedient.

Ab Bismarckplatz setzt die Linie 23 in Richtung Leimen ihre übliche Strecke fort. Durch die Änderung der Fahrstrecke kommt es zu Verzögerungen.