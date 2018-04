Heidelberg. (pol/mare) Eine 25 Jahre alte Frau soll in einer Flüchtlingsunterkunft in Heidelberg ihren vier Jahre alten Sohn am Sonntagnachmittag mit einem Gürtel geschlagen haben. Wie ein Sprecher der Polizei in Mannheim am Montag mitteilte, hatte ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes im Patrick-Henry-Village den Vorfall beobachtet und die Polizei alarmiert.

Beamte stellten am Körper des Jungen Striemen und Abdrücke des Gürtels fest. Sie gaben das Kind in die Obhut eines Mitarbeiters der Stadt Heidelberg. Die Mutter wurde aufgrund ihres psychischen Zustands in eine Klinik gebracht. Sie bestritt die Tat nicht.

Gegen sie ermittelt die Polizei nun wegen gefährlicher Körperverletzung. Ob in der Vergangenheit bereits gleichgelagerte Taten vorgefallen sind, ist Gegenstand weiterer Ermittlungen.