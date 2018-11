Heidelberg. (pol/van) Ein mutmaßlicher Serien-Taschendieb ist der Polizei ins Netz gegangen. Das berichten die Beamten am heutigen Dienstag. Der 53-Jährige war zuvor per Haftbefehl gesucht worden. Ihm wird vorgeworfen, mit mehreren Personen gemeinschaftlich und wiederholt Taschendiebstähle begangen zu haben.

Der Mann sowie die weiteren Tatverdächtigen sollen Geldbörsen aus den Taschen ihrer Opfer geklaut haben. Der dadurch entstandene Schaden soll sich auf mehrere Tausend Euro belaufen.

Nach zuletzt bekannten Tat im September erließ das Amtsgericht Heidelberg Haftbefehle gegen zwei Beschuldigte. Am vergangenen Samstag trafen Beamte des Polizeireviers Heidelberg-Mitte den 53-Jährigen im Bereich der Bergbahn an und nahmen ihn fest. Anschließend wurde er in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Die Ermittlungen dauern an.