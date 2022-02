Von Maria Stumpf

Heidelberg. Was für eine zauberhafte Idee: Auf der Jagd nach dem goldenen Schnatz ist jedes Team in drei Sportarten gleichzeitig unterwegs – ein bisschen Handball, eine Prise Rugby und eine flotte Art von Völkerball: Quidditch als Sport ist weltweit längst etabliert und entwickelt sich mit immer neuem Regelwerk ständig weiter. Auch wenn es bei dem fiktiven Sport aus den Harry-Potter-Büchern nicht ums Fliegen geht und keine Zauberumhänge um Spielerinnen und Spieler wehen.

Reales Quidditch auf dem Rasenplatz wurde im Jahr 2005 in den USA entwickelt, zehn Jahre später trafen sich Teams zu ihrer ersten Europameisterschaft in Italien. Und auch in der Region findet das "Muggel-Quidditch" begeisterte Fans. Am Wochenende startete die diesjährige Saison der Heidelberger "Hellhounds" in Kirchheim. Bis zum Spielabbruch im Corona-Jahr 2020 führte der Verein die Landesliga Baden-Württemberg an. Und auch an diesem Wochenende setzte sich das Höllenhunde-Team mit seinen Frauen und Männern erfolgreich gegen die Konkurrenz aus Karlsruhe und Stuttgart durch. Bundesweit gibt es rund 40 Quidditch-Teams, meist sind sie aus Universitätssportgruppen entstanden.

Reales Quidditch auf dem Rasenplatz wurde im Jahr 2005 in den USA entwickelt. Foto: Philipp Rothe

"Ich dachte erst, es sei ein Scherz", erinnert sich Spielerin Lena Steuer an ihre erste Begegnung mit so einem Hochschulangebot. Heute ist die 29-jährige Doktorandin nicht nur Präsidentin des Heidelberger Vereins mit seinen 24 Mitgliedern, sondern auch Spielerin in der deutschen Nationalmannschaft. "Es geht hart zur Sache, aber es wird fair gespielt. Die Vielfältigkeit dieses Sports macht riesig Spaß", sagt sie. Es gibt mehrere Schiedsrichter, Berührungen sind nur unterhalb der Schultern und über den Knien jeweils von vorne erlaubt. "Aber wir spielen nicht ohne Grund mit Mundschutz", so Steuer.

Und dann wird schnell klar: Fußball ist einfacher und die Dynamik des Wettkampfs ist im wahrsten Sinn des Wortes umwerfend. Die Umgangssprache ist Englisch. Die Partie beginnt mit dem "Brooms Up!" der Schiedsrichter, und sofort geht es flott zur Sache. Reine Spielzeit ist in der Regel rund 30 Minuten. Wer zum ersten Mal beim realen Quidditch zuguckt, kapiert wenig von dem Durcheinander, das sich da auf dem Spielfeld entwickelt. Die Besen zwischen den Oberschenkeln geklemmt – eine Hommage an die literarische Romanvorlage – wirken ziemlich verrückt.

Berührungen sind nur unterhalb der Schultern und über den Knien jeweils von vorne erlaubt. Foto: Philipp Rothe

Sieben Personen pro Team spielen auf vier Positionen mit verschiedenen Bällen. Das Ziel: mit dem sogenannten Quaffel (Volleyball) durch einen der drei gegnerischen Torringe zu zielen. Dafür gibt es Punkte. Spieler der gegnerischen Mannschaft versuchen, das zu verhindern: Wer mit dem Völkerball abgeworfen wird, nimmt seinen Besen in die Hand und muss erst einmal am eigenen Torring abklatschen, bevor er wieder mitspielen darf. Nach 18 Minuten Spielzeit kommt der neutrale "Schnatzläufer" (Snitch Runner) dazu. An der Rückseite der Hose hängt der Schnatz in einer Art Socke, üblicherweise ein Tennisball. Die Sucher (Seeker) der Teams versuchen nun, den geschickt für ihr Team zu sichern.

Allerdings sind das nur die Grundregeln. "In der Praxis ist das wirklich komplizierter, weil auch immer wieder neue Regeln dazukommen", erzählt Vorstandsmitglied Julian Schmitt lachend. Was die 22-jährige Julia Piazolo bestätigt. Und das mit dem Besen zwischen den Beinen muss sein? "Es macht die Koordination noch ein bisschen schwieriger. Und es ist doch eindeutig das gewisse Etwas an diesem Sport", sagt sie.