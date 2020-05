Heidelberg. (pol/rl) Zu einem Motorrad-Unfall auf der Theodor-Heuss-Brücke kam es am Sonntagabend. Ein 55-jähriger Biker fuhr gegen 21.30 Uhr auf der Brücke in Richtung Bismarckplatz, als er plötzlich mit dem Bordstein der Schienenbegrenzung in der Fahrbahnmitte kollidierte. Das Motorrad kam ins Schlingern und stürzte samt Fahrer zu Boden.

Der 55-Jährige erlitt dabei mehrere Frakturen und innere Verletzungen und wurde danach in die Chirurgie gebracht. Lebensgefahr bestand nicht.

Das Motorrad musste abtransportiert werden. Es entstand rund 2000 Euro Sachschaden. Zu nennenswerten Verkehrsbehinderungen kam es der Polizei zufolge nicht. Hinweise zum Unfall nimmt die Polizei unter der 0621/174-4222 entgegen.