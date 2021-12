Heidelberg. (RNZ) An der Montpellierbrücke wurden bei Sonderprüfungen in den Jahren 2011 und 2015 Mängel festgestellt. Dazu gehören undichte Stellen, Schäden im Beton, unregelmäßige Geometrien. Daher sind eine Instandsetzung und Verstärkung der Brücke zwingend nötig. Der Gemeinderat hat in seiner letzten Sitzung des Jahres dieser Baumaßnahme einstimmig zugestimmt. Die Auftragsvergabe soll bis Mitte August 2022 erfolgen, Baubeginn ist für Herbst geplant. Je nach Verlauf nehmen die Arbeiten mindestens 28 Monate in Anspruch.

Ziel der Baumaßnahme ist, die maximale Lebensdauer der Brücke von etwa 70 Jahren zu erreichen. Danach muss ein Ersatzneubau errichtet werden. Die in den Jahren 1974 bis 1976 erbaute Montpellierbrücke ist aktuell 45 Jahre alt. In den Jahren 2006 bis 2010 wurde sie bereits für die Nutzung von Straßenbahnen angepasst und teilweise saniert. Der Zustand hat sich aber inzwischen deutlich verschlechtert. Die letzte Hauptprüfung zeigte, dass die Schädigung der Bausubstanz schnell voranschreitet. Das wird vor allem durch das eindringende chloridhaltige Wasser verursacht, das aus den Einsätzen im Winterdienst stammt. Zudem ist die Betonqualität mangelhaft. Bei der Sanierung der Brücke sollen auch Brandschutzmängel beseitigt sowie der Arbeitsschutz auf den aktuellen Stand der Technik gebracht werden. Die Kosten für die Sanierung betragen insgesamt 22,5 Millionen Euro, bis zu 9,5 Millionen werden von Bund und Land gefördert.