Weil ein senkrecht einbetoniertes Stück Gleis den Weg versperrt, kommen Fußgänger und Radfahrer an der Straßenbahnhaltestelle am SRH-Campus nicht durch. Foto: Alex

Von Denis Schnur

Heidelberg. Eigentlich sind sich alle einig: Der Radverkehr soll besser und schneller werden. Doch eine Abkürzung, über die sich Radfahrer und Fußgänger an der Straßenbahnhaltestelle am SRH-Campus gefreut hatten, hat die Rhein-Neckar Verkehr GmbH dichtgemacht - und das gleich mehrfach. Mittlerweile sogar mit einem Stück alten Gleis.

Denn eigentlich gibt es an der Haltestelle keinen Überweg für Fahrradfahrer. Die müssen die Gleise dort passieren, wo auch die Fußgänger rübergehen. Dort stehen jedoch zwei Gatter - leicht versetzt -, die eine Durchfahrt mit dem Fahrrad unmöglich machen sollen. Wer auf die andere Seite will, muss absteigen.

Doch in den letzten Monaten hatten die Radler ein Schlupfloch gefunden: Da nach Bauarbeiten am Rand der Haltestelle eine asphaltierte Rampe übrig blieb, kam man dort leicht zur Haltestelle, wo man - ohne nervige Gatter - die Seite wechseln konnte.

Das ging aber nur, bis die RNV als "Spielverderber" eingriff und den Durchgang mit einer Kette schloss. "Weil wir an dieser Stelle keinen Übergang genehmigen können", erklärt Unternehmenssprecher Florian Benz auf RNZ-Anfrage, "so leid uns das tut."

Das Problem war damit aber noch lange nicht aus der Welt. Einige Radler - oder Fußgänger -, wollten die Sperre offenbar nicht hinnehmen und schnitten die Kette durch. Die RNV reagierte und stellten ein Gitter auf, doch dieses räumten Unbekannte aus dem Weg. "Also mussten wir ein stabileres Hindernis anbringen", so Benz. Nun ragt dort ein Stück Gleis aus dem Boden und hindert zumindest Radler an der Durchfahrt.

Die Maßnahme stößt wiederum bei den Fahrgästen auf wenig Gegenliebe: Eine RNZ-Leserin meldete sich empört und beschwerte sich über das Stück, das mit seinen scharfen Kanten gefährlich für jeden sei, der sich daran vorbeidrücken müsse.

Und auch bei der RNV ist man eigentlich nicht zufrieden mit der Lösung. "Es muss leider Gottes so sein", bedauert der Sprecher. "Wir machen das ja nicht aus bösem Willen. Aber wir dürfen an dieser Stelle keinen Radüberweg ermöglichen." Denn anders als bei den Straßenbahnen in der Innenstadt gelte auf dieser Strecke das Eisenbahngesetz, nicht das Straßenbahngesetz. Entsprechend ist die Linie 5 dort auch schneller unterwegs.

Deshalb ist kurzfristig keine andere Lösung in Sicht - "auch wenn manche großes Interesse daran haben", so Benz. Erst, wenn die Haltestelle in den nächsten Jahren barrierefrei ausgebaut wird, werde man einen Überweg schaffen können.

Am liebsten wäre der RNV jedoch der "große Wurf": Denn wenn die Ludwig-Guttmann-Straße - wie schon seit vielen Jahren geplant - bis zum SRH-Campus verlängert würde, wolle man die Haltestelle ohnehin nach Süden verlegen und am Schollengewann einen weiteren Haltepunkt einrichten. Und in diesem Zuge könnte man dann endlich eine richtige Rad- und Fußgängerquerung anlegen.