Heidelberg. (rie) Die Mieten für Wohnungen in Heidelberg steigen etwas langsamer - zumindest, wenn es nach den Daten des Online-Immobilienportals Immowelt geht. Das Unternehmen hat für die Wohnungsangebote auf seiner Website aus Baden-Württemberg und Bayern verglichen, wie sich die Kaltmieten bei Neuvermietungen in den letzten drei Jahren entwickelt haben.

In Heidelberg lag der durchschnittliche Quadratmeter-Mietpreis 2017 bei 9,70 Euro, 2018 bei 11,40 Euro und 2019 bei 11,70 Euro. Damit stieg die Durchschnittsmiete von 2017 auf 2018 um 18 Prozent, von 2018 auf 2019 dann "nur" noch um drei Prozent.

Zum Vergleich: In Heilbronn stiegen die Mieten in beiden Jahren um je zwölf Prozent auf nun 10,40 Euro. In Freiburg wiederum sank der Quadratmeterpreis von 2018 auf 2019 sogar um zwei Prozent auf 11 Euro. In Mannheim liegt der Durchschnittspreis bei 9,30 Euro - nach einem Anstieg um sechs Prozent (2018) und vier Prozent (2019). Im Rhein-Neckar-Kreis stiegen die Mieten um sechs und fünf Prozent: von 7,80 Euro (2017) auf 8,30 Euro (2018) und nun 8,70 Euro (2019).

Cai-Nicolas Ziegler von Immowelt meint zu der Statistik: "Im hochpreisigen Süden Deutschlands zeichnet sich eine Stabilisierung des Mietmarktes ab. Nach den enormen Preissteigerungen der vergangenen Jahre können Mieter in vielen Regionen erstmals aufatmen."