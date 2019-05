Heidelberg. (pri/rl) In einem dreieinhalbstündigen Rettungseinsatz haben das THW Heidelberg und die Berufstierrettung Rhein-Neckar am späten Montagabend eine brütende Schwanenfamilie vor dem Hochwasser geschützt. Das Weibchen saß direkt am Neckarufer, nahe der "Alten Brücke", in ihrem Nest auf ihren acht Eiern. Dadurch bestand die Gefahr, dass das Nest weggeschwemmt werden könnte, da bis Dienstagvormittag der Neckarpegel um 50 bis 150 Zentimeter steigen soll.

Die Retter fingen die Schwanenmama ein, sammelten die Eier ein und bugsierten das Nest auf einen Ponton aus Plastik-Containern. Dabei war höchste Vorsicht geboten, da nur die Schwanenmama die Eier drehen darf. Die Einsatzkräfte markierten die Eier deshalb mit einem Edding und machten ein Handyfoto, damit die Eier nach der Umsiedelung wieder in derselben Position im Nest liegen konnten.

Als die Schwanenmama wieder freigelassen wurde, flüchtete sie erst einmal. Das sei aber ein natürliches Verhalten, erklärten die Tierretter vor Ort. Der Schwanenpapa beobachtete die Aktion skeptisch aus der Ferne, während er auf dem Neckar schwamm. Die Hoffnung ist jedoch groß, dass die Schwaneneltern das Nest mit den Eiern wieder annehmen werden. Überflutet werden kann es dank des Plastik-Pontons nun nicht mehr.