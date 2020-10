Sie stehen zusammen gegen Antisemitismus: 80 Teilnehmerinnen und Teilnehmer an der Mahnwache vor der Synagoge am Sonntagabend in der Weststadt. Foto: Philipp Rothe

Heidelberg. (jul) Sie sollte einen symbolischen Schutzwall darstellen: die Kette, die rund 80 Menschen und zwei Hunde am Sonntagabend um die Synagoge in der Weststadt herum gebildet haben. Ruhig lagen die umliegenden Straßen in der Dunkelheit, als der evangelische Stadtdekan Christof Ellsiepen mit dem Saxofon das israelische Volkslied "Hevenu Schalom Alechem" anstimmte. "Wir wollen Frieden für alle", lautet der Titel auf Deutsch.

Darum ging es bei der Mahnwache: um das friedliche Miteinander der Menschen wie auch der Religionen. Evangelische Kirchenvertreter hatten die Veranstaltung in Absprache mit der jüdischen Kultusgemeinde kurzfristig aus dem Boden gestampft. Am Freitag war die Idee auf einer Sitzung der evangelischen Kirche entstanden, schnell hatten sich die Glaubensgemeinschaften untereinander per WhatsApp verständigt und alles Wichtige mit der Polizei geregelt. Eingeladen wurde per E-Mail, über soziale Medien sowie in Gottesdiensten. So erreichten sie offensichtlich Menschen aller Altersgruppen.

"Wir stehen füreinander ein und zeigen, dass wir zusammengehören", sagte Ellsiepen in einem Grußwort. Die gute Nachbarschaft mit der jüdischen Gemeinde bedeute ihm viel. Vor einem Jahr hatte ein Rechtsextremist die Synagoge in Halle angegriffen und zwei Menschen getötet. Und erst vor wenigen Tagen verletzte ein Mann in Hamburg einen jüdischen Studenten mit einer Schaufel. "Nicht mit uns" – das könne man gar nicht deutlich genug zeigen, ergänzte Pfarrerin Sigrid Zweygart-Pérez. "Schließlich haben wir auch in Heidelberg einen furchtbaren Vorfall gehabt", sagte sie mit Blick auf den mutmaßlichen Übergriff auf einen Studenten mit jüdischen Vorfahren im Haus der Normannia-Burschenschaft im August. Beunruhigt zeigte sich auch die jüdische Gemeinde. "Der Antisemitismus nimmt zu, wir machen uns große Sorgen", meinte Vorstandsmitglied Halyna Dohayman. Einen Anstieg antisemitisch motivierter Straftaten hatte zuletzt auch das Bundesinnenministerium verzeichnet.

Die Ablehnung von Juden macht auch vor dem Heidelberger Bildungsbürgertum nicht halt. "Ich erschrecke mich manchmal darüber, was meine Patienten sagen", erzählte ein Physiotherapeut, der der Einladung seiner Kirchengemeinde zur Mahnwache gefolgt war. Generell nähmen extreme Positionen innerhalb der Gesellschaft zu, sagte die Abiturientin Katrin Pirch, der Hass auf Juden sei eine Spielform. Deshalb sei sie hergekommen: "Ich will ein klares Zeichen gegen Antisemitismus setzen."